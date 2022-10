Cinema até R$ 10: PlayArte e Espaço Itaú fazem novas promoções em SP

As salas de cinema da PlayArte e o Espaço Itaú de Cinema Augusta estão com ingressos entre R$ 8 a R$ 10 até a próxima quarta-feira, 19.

Motivados pelo sucesso da "Semana do Cinema" que aconteceu durante setembro, os dois cinemas de São Paulo estão apostando nos valores promocionais para atrair o público. Veja detalhes:

Sessões de R$ 10 na PlayArte

A partir desta quinta-feira, 13, as salas da PlayArte em São Paulo terão ingressos de R$ 10 para todos os filmes 2D em cartaz. Nas salas Extreme e 3D, o preço sobe para R$ 15.

O combo de pipoca média e dois refrigerantes também está com desconto, saindo por R$ 30.

Quais filmes estão em cartaz?

As sessões variam de cinema para cinema, portanto, é necessário consultar a bilheteria para ter certeza de quais filmes estarão com ingressos à venda. De acordo com o site da empresa, a PlayArte tem os seguintes filmes em cartaz:

Adão Negro

Amsterdam

Halloween Ends

Mais Que Amigos

Morte, Morte, Morte

Não Se Preocupe, Querida

Órfã 2: A Origem

Até quando a PlayArte terá ingressos de R$ 10?

Os valores promocionais para as sessões da PlayArte tiveram início na quarta-feira, 12, e vão até terça-feira, 18.

Onde tem PlayArte?

O Grupo PlayArte tem salas de cinema nas seguintes regiões de São Paulo:

Shopping ABC, em Santo André

Shopping Center 3, na Avenida Paulista

Shopping Ibirapuera, na região do Campo Belo

Marabá, no centro de SP

Shopping Praça da Moça, em Diadema

Sessões de R$ 8 no Espaço Itaú

O Espaço Itaú de Cinema Augusta está com uma programação especial em comemoração aos 30 anos do cinema de rua.

Até outubro do ano que vem, quando o aniversário é comemorado, as salas da rua Augusta exibirão uma série de filmes que marcaram as últimas três décadas de cinema.

Até quando o Espaço Itaú terá ingressos de R$ 8?

O cinema paulista terá ingressos valendo R$ 8 somente entre 12 e 19 de outubro.

Onde fica o Espaço Itaú?

O Espaço Itaú de Cinema Augusta fica na rua Augusta, número 1.475, no Centro de São Paulo.

Quais filmes estão em cartaz?

De acordo com o site da empresa, o Espaço Itaú de Cinema Augusta tem os seguintes filmes clássicos por R$ 8:

Quinta-feira, 13

Um Céu de Estrelas

Tarsilinha

Sábado

Sexta-feira, 14

As Férias do Pequeno Nicolau

Dilili em Paris

Lavoura Arcaica

Tônica Dominante

Sábado, 15

As Aventuras do Avião Vermelho

Bacurau

Divertidamente

O Invasor

Domingo, 16

A Fuga das Galinhas

Doutor Gama

Hoje eu Quero Voltar Sozinho

O Menino e o Mundo

Príncipes e Princesas

Segunda-feira, 17

Edifício Master

Santiago

Terça-feira, 18

Baile Perfumado

Quarta-feira, 19