Que horas estreia a última parte da 5ª temporada de Stranger Things na Netflix hoje?

Netflix definiu lançamento do Volume 3 para 31 de dezembro, com episódio único

Stranger Things: última temporada da série acaba hoje (Netflix/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05h01.

O fim de Stranger Things está quase aí, mas ainda faltam alguns episódios para desvendar o destino dos personagens favoritos dos fãs. A segunda parte da quinta e última temporada chega com três episódios no dia 25 de dezembro, e o episódio final será lançado nesta quarta-feira, 31, encerrando de vez a saga que conquistou o mundo. Com a série já batendo recordes de audiência, é hora de se preparar para o desfecho épico.

Quando sai o último episódio?

O último episódio de Stranger Things será transmitido em 31 de dezembro de 2025, marcando o fim definitivo da série.

Qual o horário?

O episódio final estará disponível às 22h (horário de Brasília), assim como os outros episódios da última parte, para os fãs que não querem perder nenhum detalhe da conclusão dessa história.

