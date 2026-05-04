Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Que horas estreia o 8º e último episódio da 2ª temporada de 'Demolidor: Renascido'?

O grande destaque da segunda temporada da série é a entrada de Jessica Jones, interpretada novamente por Krysten Ritter

'Demolidor: Renascido': uma terceira temporada já foi confirmada pela Marvel (Disney+/Divulgação)

'Demolidor: Renascido': uma terceira temporada já foi confirmada pela Marvel (Disney+/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16h53.

O oitavo episódio da segunda temporada de "Demolidor: Renascido" estreia no Disney+ nesta terça-feira, 5. O último episódio chega à plataforma às 22h, no horário de Brasília.

Que horas estreia o 8º episódio da 2ª temporada de 'Demolidor'?

O episódio final será lançado no Disney+ às 22h do dia 5 de maio.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Demolidor'?

Se a primeira temporada mostrou Matt Murdock tentando equilibrar sua vida como advogado e vigilante, a nova fase muda completamente o cenário. Agora, Nova York está sob o controle direto de Wilson Fisk, que usa seu poder político para impor uma espécie de regime autoritário.

Com a criminalização dos vigilantes e o uso de força policial para perseguir opositores, a trama passa a girar em torno de uma resistência organizada. Matt deixa de ser apenas um herói urbano e assume um papel mais simbólico, liderando uma reação contra o sistema de Fisk.

Elenco

  • Charlie Cox como Matt Murdock / Demolidor
  • Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Rei do Crime
  • Deborah Ann Woll como Karen Page
  • Jon Bernthal como Frank Castle / Justiceiro
  • Wilson Bethel como Mercenário

O grande destaque da segunda temporada é a entrada de Jessica Jones, interpretada novamente por Krysten Ritter. Além disso, novos nomes entram na história, como Matthew Lillard em um papel ainda cercado de mistério.

Vai ter uma terceira temporada de 'Demolidor'?

A segunda temporada não apenas continua a história como prepara o terreno para o futuro. Uma terceira temporada já foi confirmada pela Marvel.

Veja o trailer da segunda temporada

Acompanhe tudo sobre:SériesDisney

Mais de Pop

Pão dura? Ganhadora do Oscar, Charlize Theron diz que cria filhas 'sem luxo'

Show de Shakira atrasou após pai da colombiana sofrer isquemia, diz revista

Primeiras imagens da cinebiografia de Anthony Bourdain são divulgadas

Meryl Streep revela parentesco com Anna Wintour, que inspirou 'O Diabo Veste Prada'

Mais na Exame

Economia

Fim da escala 6x1: relator diz que pretende votar PEC em plenário em 27 de maio

Negócios

Hotelaria de luxo na Serra Gaúcha passa a contar com medicina de ponta

ESG

Empresas cobram aprovação do Redata para garantir investimentos em data centers

Brasil

Roberto Cidade é eleito governador do Amazonas por eleição indireta