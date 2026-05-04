Que horas estreia o 8º e último episódio da 2ª temporada de 'Demolidor: Renascido'?

'Demolidor: Renascido': uma terceira temporada já foi confirmada pela Marvel (Disney+/Divulgação)
Repórter
Publicado em 4 de maio de 2026 às 16h53.
O oitavo episódio da segunda temporada de "Demolidor: Renascido" estreia no Disney+ nesta terça-feira, 5. O último episódio chega à plataforma às 22h, no horário de Brasília.
O episódio final será lançado no Disney+ às 22h do dia 5 de maio.
Se a primeira temporada mostrou Matt Murdock tentando equilibrar sua vida como advogado e vigilante, a nova fase muda completamente o cenário. Agora, Nova York está sob o controle direto de Wilson Fisk, que usa seu poder político para impor uma espécie de regime autoritário.
Com a criminalização dos vigilantes e o uso de força policial para perseguir opositores, a trama passa a girar em torno de uma resistência organizada. Matt deixa de ser apenas um herói urbano e assume um papel mais simbólico, liderando uma reação contra o sistema de Fisk.
O grande destaque da segunda temporada é a entrada de Jessica Jones, interpretada novamente por Krysten Ritter. Além disso, novos nomes entram na história, como Matthew Lillard em um papel ainda cercado de mistério.
A segunda temporada não apenas continua a história como prepara o terreno para o futuro. Uma terceira temporada já foi confirmada pela Marvel.