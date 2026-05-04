Que horas estreia o 8º e último episódio da 2ª temporada de 'Demolidor: Renascido'?

O oitavo episódio da segunda temporada de "Demolidor: Renascido" estreia no Disney+ nesta terça-feira, 5. O último episódio chega à plataforma às 22h, no horário de Brasília.

Que horas estreia o 8º episódio da 2ª temporada de 'Demolidor'?

O episódio final será lançado no Disney+ às 22h do dia 5 de maio.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Demolidor'?

Se a primeira temporada mostrou Matt Murdock tentando equilibrar sua vida como advogado e vigilante, a nova fase muda completamente o cenário. Agora, Nova York está sob o controle direto de Wilson Fisk, que usa seu poder político para impor uma espécie de regime autoritário.

Com a criminalização dos vigilantes e o uso de força policial para perseguir opositores, a trama passa a girar em torno de uma resistência organizada. Matt deixa de ser apenas um herói urbano e assume um papel mais simbólico, liderando uma reação contra o sistema de Fisk.

Elenco

Charlie Cox como Matt Murdock / Demolidor

como Matt Murdock / Demolidor Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Rei do Crime

como Wilson Fisk / Rei do Crime Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Jon Bernthal como Frank Castle / Justiceiro

como Frank Castle / Justiceiro Wilson Bethel como Mercenário

O grande destaque da segunda temporada é a entrada de Jessica Jones, interpretada novamente por Krysten Ritter. Além disso, novos nomes entram na história, como Matthew Lillard em um papel ainda cercado de mistério.

Vai ter uma terceira temporada de 'Demolidor'?

A segunda temporada não apenas continua a história como prepara o terreno para o futuro. Uma terceira temporada já foi confirmada pela Marvel.

Veja o trailer da segunda temporada