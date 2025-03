Que horas é a eliminação do BBB 25? Veja o horário desta terça, 25

Hoje é dia de eliminação na casa do BBB 25. Depois da formação de paredão desta semana, chegou a hora de saber quem será o eliminado da semana, a disputa pera continuar na casa está entre Aline, Diego e Maike.

Veja como foi o 'Sincerão' desta semana

O Big Brother Brasil vai ao ar depois de 'Mania de você', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Onde assistir ao BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa ao BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.

Como funciona a votação do BBB 25?

Durante a primeira fase do programa, o público decide quem permanecerá na casa. O participante com menos votos será eliminado. Na segunda fase, a votação tem o objetivo de eliminar o emparedado mais votado, com base no formato tradicional.

Existem duas opções de voto: o “voto único” e o “voto da torcida”. No voto único, o eleitor informa seu CPF e pode votar apenas uma vez. Já o voto da torcida, como nas edições anteriores, permite que o participante vote várias vezes, desde que tenha feito login com uma conta Globo. Ambos os tipos de voto têm peso igual, com 50% de influência no resultado final. O total de votos será calculado pela média ponderada das duas modalidades.