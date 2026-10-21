Quem saiu do 'MasterChef Profissionais' ontem? Veja a eliminada

O terceiro episódio do MasterChef Profissionais 2026, exibido nesta terça-feira, 20, foi marcado por uma disputa com vinhos, penalidades de tempo e tensão entre os participantes. Na prova de eliminação, os cozinheiros precisaram preparar pratos inspirados em momentos especiais da vida e harmonizá-los com diferentes rótulos.

A vencedora do primeiro desafio da noite, Ieda, recebeu a vantagem de retirar minutos do tempo de prova de três adversários. Ela descontou cinco minutos de Leo Salles, dez de Marcelo e 15 de Helena.

A decisão provocou uma reação de Helena, que questionou a estratégia da colega e afirmou que a escolha não tinha coerência. Ieda, por sua vez, disse que a adversária estava levando a dinâmica do jogo para o lado pessoal.

O que aconteceu na prova de eliminação?

Com o tema "família", Helena precisou preparar, em 45 minutos, um prato que combinasse com vinho rosé. A cozinheira, no entanto, enfrentou dificuldades para executar a receita no tempo disponível, e o excesso de sal comprometeu o resultado.

Segundo Helena, a penalidade de 15 minutos influenciou diretamente sua escolha. Ela explicou que, com uma hora para cozinhar, teria optado por uma proteína mais elaborada ou por uma galinhada.

Na mesma prova, Miguel Fernandez conquistou a vitória com um ajo blanco de caju e atum marinado, harmonizado com chardonnay e inspirado no tema "amigos".

Como foi a participação da eliminada?

Em entrevista à Band, Helena lamentou a passagem curta pelo programa e afirmou que teve dificuldade para se conectar com as provas e com seu próprio estilo de cozinha.

A participante também avaliou que sentiu mais pressão na edição com profissionais do que em sua primeira participação no talent show. Segundo ela, a cobrança e a comparação com os outros competidores prejudicaram seu desempenho.

Apesar da eliminação, Helena disse que leva um aprendizado da experiência: olhar mais para si mesma e evitar ser tão exigente consigo. Depois da saída, ela retorna a Barcelona, onde mantém seu boteco, o Pinga.