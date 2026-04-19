'O Padre DJ': Quem é o sacerdote que desafiou a igreja ao homenagear papa em uma 'rave'; veja vídeo

O padre português Guilherme Peixoto participou de uma apresentação de música eletrônica neste sábado, 18, na Praça de Maio, em Buenos Aires, durante evento em homenagem ao papa Francisco, um ano após sua morte. Vestindo jeans, colarinho clerical e com um terço no pulso, o religioso — conhecido como padre DJ — conduziu a performance diante de uma multidão.

O repertório incluiu versões em techno da trilha sonora de Super Mario e de "Ameno (dori me)", faixa dos anos 1990 inspirada em canto gregoriano. As músicas foram combinadas com trechos de discursos de Francisco no mesmo local, considerado centro político da Argentina e adaptado para a realização do evento.

Da cabine de som, o padre comandou a apresentação para dezenas de milhares de pessoas, com a catedral de Buenos Aires e a sede do governo ao redor.

Segundo Peixoto, a proposta é fazer com que "a música consiga tocar os corações a tal ponto que os jovens voltem para casa com vontade de mudar o mundo", afirmou em entrevista à AFP antes da apresentação.

A abertura contou com a reprodução de uma fala de Francisco: "A Igreja não é uma ONG". Após duas horas de apresentação, o padre retomou outra mensagem do pontífice direcionada aos jovens: "Façam bagunça".

Trechos de "Sólo le pido a Dios", do músico argentino León Gieco, foram incluídos na seleção musical, intercalados com textos de encíclicas. Parte do público acompanhou cantando, enquanto ambulantes vendiam auréolas com luzes brancas por valores inferiores a 10 dólares.

Tomás Ferreira, advogado de 25 anos, afirmou não ser católico, mas avaliou positivamente a iniciativa: "que o padre tente unir as pessoas com a música eletrônica e a religião". Ele já havia assistido a uma apresentação do religioso em Lisboa, em 2023.

"A religião está se modernizando e isso é bom", declarou à AFP.

"De Guimarães à cabine de DJ"

O padre e DJ português Padre Guilherme se apresentou durante um evento gratuito de música eletrônica na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, em 18 de abril de 2026, realizado em homenagem ao Papa Francisco no primeiro aniversário de sua morte.(Tomas Cuesta / AFP) (Tomas Cuesta/AFP)

Natural de Guimarães, no norte de Portugal, Peixoto integra a Arquidiocese de Braga desde 1999. Ele afirma que suas missas seguem o formato tradicional: "são normais, é uma liturgia normal".

O contato com a música começou ainda na juventude, quando tocava órgão em uma banda de pop-rock formada por colegas do seminário. "Ir para a igreja e sair para um bar ou um clube para ouvir música era igual, era normal", relatou à AFP.

No início dos anos 2000, passou a organizar eventos de karaokê para arrecadar recursos para sua paróquia. A partir dessa experiência, iniciou o aprendizado em mixagem, com aquisição de equipamentos e estudo autodidata por meio de vídeos no YouTube.

"Quando comecei a aprender a mixar, também comecei a aprender a ganhar uma cultura de música eletrônica. Já não era apenas para entender exatamente como se organiza um set, mas também o que é isso de uma viagem de música eletrônica. Foi um processo longo", afirmou.

Apresentações ao redor do mundo (inclusive no Brasil)

Durante a pandemia, o padre iniciou transmissões ao vivo no Facebook, que alcançaram ampla audiência e consolidaram o apelido de "padre DJ". Ele descreve uma mudança no estilo musical adotado: "O techno começou a ficar um pouquinho mais melódico, que é o que eu toco agora".

Segundo o religioso, a adaptação permitiu incorporar conteúdos ao longo das apresentações. Questionado sobre o teor das mensagens, respondeu: "Mensagens de paz".

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Peixoto já realizou apresentações em cidades como Lisboa, Beirute, no México e no Rio de Janeiro. Em julho de 2024, esteve em Ibiza para celebrar 25 anos de sacerdócio com uma apresentação para milhares de pessoas.

"Eu estava muito apreensivo para saber como, em Ibiza, em uma cultura de música eletrônica total e em um ambiente de férias, eles iam olhar para um padre ali na cabine", afirmou.

A recepção do público foi mencionada pelo padre: "Eu senti a comunhão entre todos, foi um momento importante".

Ele também declarou que "não sabia se estava transmitindo a energia ou recebendo toda a força" e acrescentou: "Provavelmente os dois. Mas foi esse momento, esse momento chave".

A experiência influenciou a continuidade das apresentações. "Arrepia quando vejo os jovens, quando sinto que estamos todos unidos na pista de dança, que estamos todos nesta viagem juntos".

*Com informações da Agência AFP.