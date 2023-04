Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta sexta-feira, 14

Assim como tem sido nos últimos dias, esta sexta-feira, 14, vai ser agitada na casa do BBB 23. Depois da eliminação de Cezar Black e da prova do líder vencida por Domitila Barros na noite de ontem, hoje os brothers participam de uma Prova do Anjo e encerram a noite com a formação de mais um Paredão.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Como será formado o próximo paredão do BBB 23?

O próximo paredão do modo turbo será formado nesta sexta-feira:

Anjo imuniza;

Líder indica;

Casa vota: voto aberto;

Contragolpe do indicado pelo Líder;

Está formado o Paredão Triplo.

A votação acontece até domingo, quando mais um participante será eliminado. Uma nova prova do líder e formação de paredão acontecem no mesmo dia.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Domitila Barros ganhou a liderança após vencer Sarah, Alface e Larissa na última rodada. A miss irá indicar seu alvo ao paredão nesta sexta-feira.

Quem ficou na Xepa?

Fazem parte da Xepa, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao, Larissa e Ricardo.

Quem ficou no VIP?

No VIP está, além da Líder Domitila Barros, Sarah Aline.

