Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Jonas Brothers em São Paulo: que horas começa a pré-venda do show?

Trio se apresenta no Estádio Allianz Parque em maio deste ano

Jonas Brothers: banda de irmãos vai retornar ao Brasil após dois anos (Reprodução)

Jonas Brothers: banda de irmãos vai retornar ao Brasil após dois anos (Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de março de 2026 às 05h01.

Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

Os Jonas Brothers anunciaram um show no Brasil em 2026, com apresentação marcada para o dia 13 de maio, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda de ingressos começa às 10h desta terça-feira, 3, pela internet, e ao meio-dia na bilheteria física, segundo a organização do evento.

O trio retorna ao Brasil após dois anos com a turnê “JONAS20 – GREETINGS FROM YOUR HOMETOWN”.

Quando começa a pré-venda dos ingressos?

A venda dos ingressos será dividida em três etapas, todas realizadas pela Ticketmaster e na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera.

A primeira fase, a Pré-venda Private & Select, ocorre nesta terça, a partir das 10h, exclusiva para clientes Santander com cartões Infinite, American Express Premium e Black.

No dia 4, tem início a Pré-venda Santander Geral, nos mesmos horários, aberta a todos os clientes do banco com cartão de crédito.

A venda geral será iniciada na quinta-feira, 5, também às 10h.

Show dos Jonas Brothers em São Paulo

A apresentação acontece no Estádio Allianz Parque, com abertura dos portões às 16h e início do show previsto para 20h30. O DJ Deleasa, cunhado de Kevin Jonas, foi confirmado como atração de abertura.

Preços, setores e condições de compra

Os ingressos custam a partir de R$ 210, valor da meia-entrada para arquibancada, e chegam a R$ 850 na inteira da pista premium. Também há pacotes VIP, com valores que ultrapassam R$ 4 mil, incluindo benefícios como entrada antecipada, áreas exclusivas e serviços personalizados.

Clientes Santander podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais consumidores, o parcelamento é de três vezes sem juros ou até oito vezes com juros.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

Mamonas Assassinas: o que aconteceu com a Brasília Amarela após 30 anos?

'As Branquelas 2'? Marlon Wayans diz que continuação é possível

'Todo Mundo em Pânico 6': trailer faz homenagens a vários sucessos do terror; confira

BBB 26: enquetes apontam empate entre Brothers no paredão falso

Mais na Exame

Ciência

Como assistir à Lua de Sangue pela internet? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar

Economia

Câmara aprova projeto que cria novo sistema de crédito à exportação

Mundo

Irã diz que não deseja escalada do conflito, mas não abrirá mão de soberania

Um conteúdo Esfera Brasil

Tarifa zero no transporte público está em discussão no governo federal