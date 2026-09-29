Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta terça-feira, 29? Hoje tem formação de Roça

O público já pode se preparar para mais uma noite de votação e conflitos em "A Fazenda 18". Nesta terça-feira, 29, o reality show da Record exibe a segunda formação da Roça da temporada, com os participantes definindo quem ficará na berlinda.

O programa começa às 22h45, no horário de Brasília, após a exibição da novela "Reis". A apresentação é de Adriane Galisteu, que comanda a votação ao vivo.

Como será a formação da Roça?

A segunda Roça da temporada começa a ganhar forma após a vitória de Rikardo Negro na Prova de Fogo, realizada no domingo, 27. O participante conquistou o Lampião do Poder, cuja Chama Vermelha permite imunizar um dos roceiros do veto da Prova do Fazendeiro, incluindo o próprio Rikardo, caso ele esteja na berlinda.

Darlin Ferrattry é a Fazendeira da semana e terá o poder de indicar diretamente um participante para a berlinda. Já Giovanna Gold está imune e não poderá receber votos nesta formação da Roça.

A Baia da semana também já está definida. Adryana Ribeiro, Ariela Carasso, Mônica Fonseca e Renê Thristan foram escolhidos para ocupar o espaço, e um deles poderá ser puxado para a berlinda durante a votação.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.