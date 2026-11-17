O banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) foi reconhecido no prêmio Global Retail Banking Innovation Awards, como o "Melhor Banco para Ativos Digitais na América do Sul". A premiação é da plataforma de inteligência de negócios e notícias voltada ao setor financeiro, The Digital Banker.

É a primeira vez que a instituição financeira conquista uma condecoração pelo trabalho na área, que engloba criptomoedas, tokenização de ativos e outras iniciativas ligadas à tecnologia blockchain.

Além desse prêmio, o BTG também foi eleito "Banco do Ano na América Latina", "Banco do Ano para Pequenas e Médias Empresas (PMEs)" e "Banco do Ano em Wealth Management" (gestão de fortunas).

BTG tem histórico em ativos digitais

O BTG tem uma atuação em ativos digitais que remonta a 2019, quando o banco fez a primeira tokenização de um valor mobiliário por uma instituição financeira tradicional do mundo com o token ReitBZ.

Já em 2022, o banco criou a Mynt, uma plataforma voltada à negociação de ativos digitais, tais quais bitcoin, ether, solana e outras moedas digitais. A Mynt foi integrada ao negócio principal do BTG neste ano.

A instituição financeira também lançou em 2023 o BTG Dol, primeira stablecoin lastreada em dólar emitida por um banco do mundo. O projeto foi descontinuado em julho.

Todos esses movimentos ocorreram conforme o mercado de ativos digitais se tornava regulado no Brasil. Primeiro com a aprovação do Marco Legal dos Criptoativos em 2022, depois com a inclusão de tokens de ativos do mundo real nas regras de crowdfunding da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, por fim, com a regulação do setor pelo Banco Central em 2025.

Hoje, gigantes do sistema financeiro tradicional como a gestora BlackRock e o banco JP Morgan já possuem produtos ou iniciativas envolvendo ativos digitais.

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