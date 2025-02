Quarta-feira de Cinzas é feriado ou ponto facultativo?

A Quarta-feira de Cinzas, que em 2025 cairá em 5 de março, gera dúvidas sobre sua classificação como feriado no Brasil. Apesar da crença popular, a data não é um feriado nacional, mas um ponto facultativo em grande parte do país, geralmente até as 14h.

Significado religioso e impacto cultural

A Quarta-feira de Cinzas é a data que marca o fim do Carnaval e o começo da Quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa no calendário católico. Durante missas realizadas nesta data, fiéis recebem uma cruz de cinzas na testa, simbolizando a mortalidade humana e a necessidade de conversão.

Devo ir trabalhar nesse dia?

Mesmo sem status de feriado, muitas empresas e órgãos públicos adotam o ponto facultativo, liberando funcionários até o início da tarde. A decisão, no entanto, fica a cargo de cada empregador. Assim, trabalhadores devem verificar as regras da sua empresa para saber se precisarão cumprir expediente normal.

Em estados e municípios, decretos locais podem regulamentar o expediente em repartições públicas, mas o setor privado segue normas próprias.