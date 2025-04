Quanto custa ir para o espaço abordo da Blue Origin? Veja valores

Viajar ao espaço com a Blue Origin, como fez a cantora Katy Perry, é um sonho que pode sair caro. Embora a empresa não revele oficialmente os preços exatos, a experiência suborbital, que oferece cerca de 10 minutos no espaço, pode ter um custo de aproximadamente US$ 475.000. Considerando a cotação atual do dólar de R$ 5,894 esse valor seria equivalente a R$2.798.150.

Em 2021, o preço de um assento foi bem mais alto. No primeiro voo tripulado da empresa, o assento foi leiloado por US$28 milhões. Para garantir um assento na futura viagem, a Blue Origin exige um depósito reembolsável de US$150.000. No entanto, preencher o formulário de reserva no site da empresa não garante a vaga, o que torna o processo um tanto incerto.

Ainda assim, a Blue Origin mantém sua exclusividade e oferece uma experiência única: voos suborbitais que cruzam a linha de Kármán — o limite oficial do espaço. A missão de 14 de abril, que contou com Perry e outras cinco mulheres, foi a 11ª de 31 missões tripuladas realizadas pela Blue Origin até o momento. No total, 52 pessoas já cruzaram a linha de Kármán, e, para muitos, o preço é um pequeno detalhe diante da oportunidade de vivenciar a gravidade zero e observar a Terra de uma perspectiva única.

Tripulação feminina

Essa missão, que teve uma tripulação exclusivamente feminina, também marcou um feito histórico, pois foi a primeira missão do tipo em mais de 60 anos, desde o voo solo de Valentina Tereshkova, em 1963. A bordo do New Shepard, estavam seis mulheres: a cantora Katy Perry, a jornalista Lauren Sánchez, a apresentadora Gayle King, a engenheira Aisha Bowe, a ativista Amanda Nguyen e a produtora Kerianne Flynn.

O lançamento foi realizado às 8h30 (horário local do Texas), ou 10h30 (horário de Brasília), e o voo teve uma duração total de cerca de 11 minutos. Durante esse breve período, a tripulação vivenciou alguns minutos de gravidade zero, cruzando a linha de Kármán, o que marca oficialmente o início do espaço. A cápsula, que foi operada de forma totalmente autônoma, sem pilotos ou controles manuais, fez um retorno à Terra com a ajuda de paraquedas.

Katy Perry, em preparação para o voo, compartilhou nas redes sociais momentos de seu treinamento em solo e comentou sobre coincidências pessoais que a fizeram acreditar que essa jornada estava "destinada a acontecer", incluindo o nome da cápsula — “Tortoise” (Tartaruga) — e outros símbolos relacionados à sua vida familiar.

O valor de US$475.000 para o espaço é um reflexo da exclusividade das viagens da Blue Origin, ain

O que é a Blue Origin?

Fundada por Jeff Bezos em 2000, a Blue Origin é uma empresa privada de tecnologia espacial com sede em Kent, Washington. A companhia pretende reduzir os custos de acesso ao espaço e construir um "futuro onde milhões de pessoas possam viver e trabalhar fora da Terra".

Até fevereiro de 2025, a empresa acumulou uma receita superior a US$ 1 bilhão, segundo dados da Similar Web, impulsionada por seus projetos espaciais e contratos estratégicos, como o desenvolvimento do módulo lunar Blue Moon para o programa Artemis da Nasa e o fornecimento de motores BE-4 para a United Launch Alliance.

Bezos investe cerca de US$ 1 bilhão por ano na empresa, recurso que vem da venda de ações da Amazon.

Desde sua fundação, a Blue Origin também levantou aproximadamente US$ 596,4 milhões em rodadas de financiamento para o desenvolvimento de tecnologias como os foguetes reutilizáveis New Shepard e New Glenn.

da mais quando comparado com a oferta de outras empresas de turismo espacial, como a Virgin Galactic, que cobra entre US$200.000 e US$450.000 por seus voos.

Como ir para o espaço?

Para aqueles que ainda sonham em embarcar nessa aventura, basta preencher o formulário de inscrição disponível no site da Blue Origin. No entanto, é importante lembrar que isso não garante um assento nas futuras missões.

