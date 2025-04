Katy Perry no espaço: quem são as tripulantes da missão da Blue Origin e como acompanhar lançamento

A cantora Katy Perry e mais cinco mulheres se preparam para um momento histórico.

Nesta segunda-feira, 14, a tripulação composta exclusivamente por mulheres embarcará no foguete New Shepard, da Blue Origin, rumo ao espaço. A missão é a primeira do tipo em mais de seis décadas, desde o voo solo da soviética Valentina Tereshkova, em 1963.

A bordo estarão Perry, a jornalista Lauren Sánchez, a apresentadora Gayle King, a engenheira Aisha Bowe, a ativista Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

O lançamento está previsto para as 8h30 no horário local do Texas (por volta das 10h30 no horário de Brasília), com uma duração total de cerca de 11 minutos, cruzando a linha de Kármán — limite que marca oficialmente o início do espaço.

Durante a preparação para o voo, Katy Perry compartilhou nas redes sociais momentos do treinamento em solo. A artista mencionou ter recebido "confirmações" pessoais de que sua jornada era destinada a acontecer, citando coincidências como o nome da cápsula (“Tortoise”) e símbolos relacionados à sua vida familiar.

A cápsula, que será conduzida de forma totalmente autônoma — sem pilotos ou controles manuais —, permitirá à tripulação vivenciar alguns minutos de gravidade zero antes de retornar à Terra com auxílio de paraquedas.

Seis mulheres participam do lançamento da missão NS-31 da Blue Origin. A bordo do foguete New Shepard, elas formam o primeiro grupo totalmente feminino a viajar ao espaço em mais de 60 anos. Conheça quem são as tripulantes:

Fundada por Jeff Bezos em 2000, a Blue Origin é uma empresa privada de tecnologia espacial com sede em Kent, Washington. A companhia pretende reduzir os custos de acesso ao espaço e construir um "futuro onde milhões de pessoas possam viver e trabalhar fora da Terra".

Até fevereiro de 2025, a empresa acumulou uma receita superior a US$ 1 bilhão, segundo dados da Similar Web, impulsionada por seus projetos espaciais e contratos estratégicos, como o desenvolvimento do módulo lunar Blue Moon para o programa Artemis da Nasa e o fornecimento de motores BE-4 para a United Launch Alliance.

Bezos investe cerca de US$ 1 bilhão por ano na empresa, recurso que vem da venda de ações da Amazon.

Desde sua fundação, a Blue Origin também levantou aproximadamente US$ 596,4 milhões em rodadas de financiamento para o desenvolvimento de tecnologias como os foguetes reutilizáveis New Shepard e New Glenn.

Entre os principais projetos da companhia estão:

Apesar de críticas sobre o ritmo de seus avanços comparado à SpaceX, a Blue Origin planeja realizar até 10 lançamentos ainda em 2025.

A transmissão ao vivo do voo da Blue Origin começa às 8h no horário de Brasília e está disponível nos canais oficiais da empresa.

O público pode acompanhar todos os detalhes pelo canal da Blue Origin no YouTube e pelo perfil oficial no X (antigo Twitter).

The NS-31 crew is certified ‘ready to fly to space’ by CrewMember 7 Sarah Knights. The launch window opens tomorrow at 8:30 a.m. CDT / 13:30 UTC.

You can watch the live webcast here tomorrow at 7 a.m. CDT, hosted by Charissa Thompson, Kristin Fisher, and Ariane Cornell. pic.twitter.com/auKPJvtSl3

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025