IA no RH: como cuidar das pessoas na era da alta tecnologia

A inteligência artificial pode reduzir tarefas repetitivas, organizar informações e apoiar decisões de gestão. Mas a transformação que ela provoca não termina na implantação de uma ferramenta. Ela também muda o que se espera das pessoas, as competências exigidas e a forma como o trabalho é distribuído.

Para nós, profissionais de recursos humanos, isso exige participar não apenas da escolha de soluções, mas da construção das condições para que as equipes consigam trabalhar com elas.

A tecnologia e o cuidado já ocupam espaço na agenda das organizações. No Planeta Firma 2026, 79,5% das empresas respondentes afirmam buscar inovação em inteligência artificial e 85,2% em saúde e bem-estar. Esses dados não mostram o impacto da IA sobre a saúde, mas colocam uma questão importante: como conectar essas prioridades na rotina? Não basta avançar em automação de um lado e oferecer ações de bem-estar de outro, sem observar o que acontece entre essas duas frentes.



Uma tarefa automatizada pode liberar tempo para atividades mais relevantes. Também pode ser acompanhada de novas cobranças, processos duplicados e uma necessidade constante de conferir resultados.

Quando a expectativa é aprender uma ferramenta sem rever prazos ou entregas, o desenvolvimento passa a disputar espaço com uma agenda que já estava cheia.

A fadiga cognitiva não pode ser atribuída automaticamente à IA, mas o esforço de adaptação precisa ser considerado no desenho do trabalho, e não tratado apenas como uma dificuldade individual.

A adaptação não acontece sozinha

Nesse contexto, disponibilizar cursos é um começo, não a resposta inteira. O mesmo levantamento mostra que 38,7% das empresas declaram ter programas de desenvolvimento, enquanto 63,2% dos colaboradores valorizam essa prática. Oferta e valorização são medidas distintas, não uma avaliação de eficácia.

A aprendizagem precisa ter direção, aplicação e tempo. Nem todos precisam dominar as mesmas ferramentas, e as pessoas não partem do mesmo nível de familiaridade. Cabe à empresa definir prioridades e oferecer apoio, à liderança, cabe organizar a rotina para que aprender seja possível.



O papel da liderança muda

É também a liderança que percebe como a mudança chega ao time: quais dúvidas se repetem, onde aumentou o retrabalho e quem deixou de participar das conversas. Os gestores precisam de repertório e de espaço para reconhecer suas dificuldades.

Não podemos exigir que sejam referências em uma transformação para a qual não foram preparados. O RH deve atuar como parceiro, oferecendo formação, ferramentas e escuta, enquanto cada líder assume a responsabilidade pelas condições de trabalho e pelas relações que constrói com sua equipe.



Dados não substituem a escuta

Os dados ajudam nessa leitura, mas não substituem a conversa. Horas extras, clima, engajamento e relatos de sobrecarga podem orientar uma investigação, sem permitir, isoladamente, um diagnóstico de saúde mental.

Da mesma forma, usar IA para apoiar uma decisão sobre pessoas não elimina a responsabilidade humana por ela. É preciso verificar a qualidade das informações, considerar o contexto e proteger dados pessoais. Uma gestão orientada por dados não deve se transformar em uma gestão que deixa de ouvir.

Cuidar das pessoas na era da alta tecnologia exige, portanto, coerência entre o que se promete e o que muda de fato. Explicar novas expectativas, tornar claros os critérios de avaliação, abrir espaço para dúvidas e rever processos quando eles deixam de fazer sentido também é cuidar.

Porque, no fim, nenhuma tecnologia substitui aquilo que sustenta relações de trabalho saudáveis: escuta, confiança, diálogo e responsabilidade. A IA pode transformar a forma como trabalhamos. Cabe a nós garantir que, nessa transformação, não percamos de vista quem e por que estamos construindo tudo isso: as pessoas.