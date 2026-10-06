Vai fazer entrevista de emprego? Troque a frase: 'foi um trabalho em equipe' por essa regra simples

(ljubaphoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15h06.
Em quase toda entrevista de emprego aparece alguma versão da mesma pergunta: "conte uma situação em que você resolveu um problema". Muitos candidatos respondem com a frase que parece mais segura: "foi um trabalho em equipe". Ela soa modesta, mas tem um efeito colateral. O recrutador termina a resposta sem saber o que exatamente você fez.
O extremo oposto também não funciona. Quem fala só de si passa a impressão de que ignorou os colegas, e trabalho em grupo é uma das competências que a entrevista costuma avaliar.
Para a coach executiva Melody Wilding, que atende profissionais de empresas como Google, Amazon e JPMorgan, não é preciso escolher entre humildade e visibilidade. Em artigo publicado na CNBC Make It, a autora do livro Managing Up reuniu quatro estratégias para falar das próprias conquistas sem parecer arrogante. A lógica vale para a reunião com o chefe e, com poucos ajustes, para a entrevista de emprego.
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A primeira estratégia é de ordem. Comece citando o que os colegas fizeram e termine com a sua ação específica. Segundo Wilding, abrir pelo grupo mostra que você sabe que nada se faz sozinho, e fechar em você garante que a sua parte não se perca.
Numa entrevista, a resposta de um ex-estagiário poderia soar assim: "A equipe comercial levantou a base de clientes. Eu cruzei os dados e identifiquei os 30 contratos com risco de cancelamento". Em duas frases, o candidato mostra que sabe trabalhar em grupo e deixa claro o que entregou.
"O projeto foi um sucesso" não diz muito a quem está avaliando. A recomendação de Wilding é acrescentar dimensão: quantas pessoas foram atingidas, qual era o orçamento, quantas áreas estavam envolvidas. O tamanho ajuda quem ouve a entender a complexidade da entrega, sem que você precise reivindicar o mérito sozinho.
Para quem busca o primeiro estágio, o raciocínio vale para as experiências da faculdade. Organizar um evento da empresa júnior para 50 ou para 500 pessoas são feitos de tamanhos muito diferentes, e o número conta isso por você.
Boa parte do que sustenta um resultado não aparece no produto final: as opções que você avaliou, por que priorizou uma delas, as conversas que destravaram o projeto. Segundo a coach, os gestores olham para a capacidade de julgamento na hora de decidir quem cresce, e recrutadores fazem a mesma leitura quando avaliam um candidato.
Em vez de "o trabalho saiu no prazo", a resposta pode ser "passei duas semanas alinhando o cronograma com as três áreas envolvidas, e isso evitou o retrabalho na reta final".
A última estratégia muda o enquadramento. Wilding sugere ligar a entrega aos objetivos da organização, para que a mensagem deixe de ser "veja o que eu fiz" e passe a ser "veja como isso ajudou".
No processo seletivo, isso significa escolher as histórias certas. Se a descrição da vaga fala em análise de dados ou relacionamento com clientes, as experiências que mostram essas competências devem ganhar espaço na resposta.
As quatro estratégias encaixam no método STAR, um dos formatos mais usados para estruturar respostas em entrevistas por competências: descrever a Situação, a Tarefa, a Ação e o Resultado.
A situação e a tarefa podem ser do time, e é ali que entra o "nós". A ação precisa ser sua, com o que você decidiu e fez nos bastidores. O resultado ganha força quando vem com número e quando conversa com o que a empresa procura.
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Saber o que você fez é metade do caminho. A outra metade é conseguir dizer isso com clareza para quem está decidindo.
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Uma estratégia é começar pelo que a equipe fez e só depois dizer qual foi a sua ação específica. Números que mostrem a dimensão do resultado também ajudam a valorizar a entrega sem exagerar o próprio papel.
Não, mas a frase sozinha esconde a sua contribuição. O ideal é reconhecer o grupo e, na sequência, deixar claro o que coube a você.
É uma forma de estruturar respostas em entrevistas por competências: Situação (o contexto), Tarefa (o desafio), Ação (o que você fez) e Resultado (o que mudou, de preferência com números).
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