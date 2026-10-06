Vai fazer entrevista de emprego? Troque a frase: 'foi um trabalho em equipe' por essa regra simples

Em quase toda entrevista de emprego aparece alguma versão da mesma pergunta: "conte uma situação em que você resolveu um problema". Muitos candidatos respondem com a frase que parece mais segura: "foi um trabalho em equipe". Ela soa modesta, mas tem um efeito colateral. O recrutador termina a resposta sem saber o que exatamente você fez.

O extremo oposto também não funciona. Quem fala só de si passa a impressão de que ignorou os colegas, e trabalho em grupo é uma das competências que a entrevista costuma avaliar.

Para a coach executiva Melody Wilding, que atende profissionais de empresas como Google, Amazon e JPMorgan, não é preciso escolher entre humildade e visibilidade. Em artigo publicado na CNBC Make It, a autora do livro Managing Up reuniu quatro estratégias para falar das próprias conquistas sem parecer arrogante. A lógica vale para a reunião com o chefe e, com poucos ajustes, para a entrevista de emprego.

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A regra: primeiro o 'nós', depois o 'eu'

A primeira estratégia é de ordem. Comece citando o que os colegas fizeram e termine com a sua ação específica. Segundo Wilding, abrir pelo grupo mostra que você sabe que nada se faz sozinho, e fechar em você garante que a sua parte não se perca.

Numa entrevista, a resposta de um ex-estagiário poderia soar assim: "A equipe comercial levantou a base de clientes. Eu cruzei os dados e identifiquei os 30 contratos com risco de cancelamento". Em duas frases, o candidato mostra que sabe trabalhar em grupo e deixa claro o que entregou.

"O projeto foi um sucesso" não diz muito a quem está avaliando. A recomendação de Wilding é acrescentar dimensão: quantas pessoas foram atingidas, qual era o orçamento, quantas áreas estavam envolvidas. O tamanho ajuda quem ouve a entender a complexidade da entrega, sem que você precise reivindicar o mérito sozinho.

Para quem busca o primeiro estágio, o raciocínio vale para as experiências da faculdade. Organizar um evento da empresa júnior para 50 ou para 500 pessoas são feitos de tamanhos muito diferentes, e o número conta isso por você.

Conte o que aconteceu nos bastidores

Boa parte do que sustenta um resultado não aparece no produto final: as opções que você avaliou, por que priorizou uma delas, as conversas que destravaram o projeto. Segundo a coach, os gestores olham para a capacidade de julgamento na hora de decidir quem cresce, e recrutadores fazem a mesma leitura quando avaliam um candidato.

Em vez de "o trabalho saiu no prazo", a resposta pode ser "passei duas semanas alinhando o cronograma com as três áreas envolvidas, e isso evitou o retrabalho na reta final".

A última estratégia muda o enquadramento. Wilding sugere ligar a entrega aos objetivos da organização, para que a mensagem deixe de ser "veja o que eu fiz" e passe a ser "veja como isso ajudou".

No processo seletivo, isso significa escolher as histórias certas. Se a descrição da vaga fala em análise de dados ou relacionamento com clientes, as experiências que mostram essas competências devem ganhar espaço na resposta.

O método STAR organiza tudo isso

As quatro estratégias encaixam no método STAR, um dos formatos mais usados para estruturar respostas em entrevistas por competências: descrever a Situação, a Tarefa, a Ação e o Resultado.

A situação e a tarefa podem ser do time, e é ali que entra o "nós". A ação precisa ser sua, com o que você decidiu e fez nos bastidores. O resultado ganha força quando vem com número e quando conversa com o que a empresa procura.

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Saber o que você fez é metade do caminho. A outra metade é conseguir dizer isso com clareza para quem está decidindo.

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Como falar das minhas conquistas na entrevista sem parecer arrogante?

Uma estratégia é começar pelo que a equipe fez e só depois dizer qual foi a sua ação específica. Números que mostrem a dimensão do resultado também ajudam a valorizar a entrega sem exagerar o próprio papel.

É errado dizer na entrevista que foi um trabalho em equipe?

Não, mas a frase sozinha esconde a sua contribuição. O ideal é reconhecer o grupo e, na sequência, deixar claro o que coube a você.

O que é o método STAR?

É uma forma de estruturar respostas em entrevistas por competências: Situação (o contexto), Tarefa (o desafio), Ação (o que você fez) e Resultado (o que mudou, de preferência com números).

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