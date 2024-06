Quando estreia 'House of the Dragon'? Veja como assistir online

Povo de Westeros, escolha suas bandeiras: a mais nova temporada de “A Casa do Dragão” (“House of the Dragon”, no título original) estará em breve entre nós. E a família Targaryen entra em guerra e a política do universo criado por George R. R. Martin

O segundo ano da série promete um início sangrento da chamada "Dança dos Dragões", a guerra que dizimou os dragões da casa Targaryen, 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones (Jogo dos Tronos). Essa nova etapa vai dividir o público entre os Verdes, liderados por Alicent Hightower (Olívia Cooke) e seu filho, que disputa o trono de ferro, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney), e os Pretos, liderados por Rhaenyra Tagaryen (Emma D’Arcy).

Além da tensão familiar, o público pode esperar por uma pressão política na segunda temporada. Em uma guerra sempre há vítimas e nem todos os mortos são humanos.

Quando estreia a 2ª temporada de House of the Dragon?

O segundo ano da série estreia em 16 de junho na Max (antiga HBO Max), com capítulos semanais, todos os domingos.

Onde assistir a primeira temporada de House of the Dragon?

Todos os episódios estão disponíveis no streaming da Max.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.

Altas expectativas

O spin-off de Game of Thrones chegou com a ambição de bater recordes de audiência da mais famosa série da HBO. E logo na primeira temporada, ele já se aproximou da fama de sua precursora: foram 9,3 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos no último episódio.

Roteirizado por George R. R. Martin, autor da série de livros Crônicas de Gelo & Fogo — que inspirou Game of Thrones —, House of the Dragon chega ao streaming da HBO com altas expectativas. A história terá foco na família Targaryen, a mesma de Daenerys Targaryen, em um episódio conhecido como a Dança dos Dragões.

A ideia da trama é contar o enredo o fim da dinastia Targaryen e o que levou à extinção de quase todos os dragões.