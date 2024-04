CCXP 2024 anuncia presença de Matt Smith, de ’A Casa do Dragão’

Ainda faltam muitos meses para a CCXP 2024. Mesmo assim, os organizadores já estão agitando os fãs de filmes, séries e animações com a confirmação de convidados internacionais e outras atrações do festival.

Nesta terça-feira, 9, a CCXP anunciou que Matt Smith vai participar desta edição do evento. O ator conhecido por "House of The Dragon" ("A Casa do Dragão"), da HBO, e por "The Crown", da Netflix, vai comparecer nos dias 5 e 6 de dezembro.

Ele estará em um painel no Palco Thunder e no Palco Omelete, além de sessão de fotos e autógrafos com os fãs. A agenda completa será divulgada em breve pela CCXP.

Por outro lado, há a expectativa de Matt compartilhar detalhes especiais e informações exclusivas sobre a 2º temporada de "A Casa do Dragão", que deve estrear em agosto no canal HBO e na plataforma de streaming Max.

Quando será a CCXP de 2024?

A CCXP24 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro. Veja os horários:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horário a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h

Onde será a CCXP?

Como nos outros anos, o evento acontece na São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP.

Veja o valor dos ingressos da CCXP 2024

Primeiro lote

Quinta-feira: a partir de R$ 160

a partir de R$ 160 Sexta-feira: a partir de R$ 180

a partir de R$ 180 Sábado: a partir de R$ 240

a partir de R$ 240 Domingo: a partir de R$ 240

a partir de R$ 240 CCXP Páss (4 dias): a partir de R$ 740

a partir de R$ 740 Epic Pass: R$ 2.300,00

Quando começam as vendas da CCXP24?

As vendas para o público geral se iniciam no dia 09 de abril, às 12h (Horário de Brasília). O primeiro lote conta com todas as categorias de ingressos disponíveis para todos os públicos, uma vez que os ingressos esgotam, não retornam em lotes seguintes.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

O evento, idealizado e produzido pela Omelete Company, já recebeu mais de 1.75 milhão de pessoas ao longo de todas as edições em São Paulo, uma edição da CCXP Tour em Recife e uma edição internacional da CCXP Cologne, na Alemanha. Com dois eventos digitais, sob o selo de CCXP Worlds, a marca alcançou uma audiência de mais de 7.5 milhões de usuários, distribuídos em 139 países.

Fique por dentro de tudo da CCXP pela cobertura da EXAME POP: