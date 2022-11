House of The Dragon: 7 diferenças da série para os livros que você talvez não saiba

No dia 23 de outubro, o último episódio da primeira temporada de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, foi ao ar pela HBO e HBO Max. Com recordes de audiência, a série, no entanto, dividiu opiniões entre os fãs - principalmente para aqueles que leram os livros que baseiam a história.

House of the Dragon é inspirada em dois livros de George R. R. Martin: Fogo & Sangue e Mundo de Gelo & Fogo. E na adaptação para a TV, algumas cenas abordadas nesses livros foram mudadas e terminaram diferentes.

Seja na morte do personagem Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) por Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), no relacionamento de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) e Damon Targaryen (Matt Smith), muita coisa coisa acabou "saindo dos trilhos" previstos nos livros.

Para evidenciar essas diferenças, separamos 7 cenas que foram mudadas da obra de George R. R. Martin para a série da HBO, confira:

A proximidade entre Rhaenyra e Alicent

Para trazer uma intriga mais envolvida em sentimentos conflitantes, House of the Dragon criou, desde o início, uma relação de proximidade entre Rhaenyra (Milly Alcock e Emmay D'Arcy) e Alicent (Emily Carey e Olivia Cooke). De amigas na infância a adolescência, elas passaram a ser rivais ao longo da série, ainda que, em um dado momento, tentem fazer as pazes - durante o jantar promovido pelo rei Viserys Targaryen (Paddy Considine).

No livro Fogo & Sangue, a relação entre elas é bastante diferente, a começar pela idade: quando Alicent se casa com o rei, ela tinha 18 anos, ao passo que Rhaenyra tinha apenas 9. Elas também não foram criadas juntas e mantinham uma relação bastante distante uma da outra.

O pedido de reaproximação de Alicent e da princesa Rhaenyra também nunca aconteceu nos livros. Desde que a rainha teve seus filhos (Aegon II, Aemond, Daeron e Helaena) e o rei manteve a hereditariedade do trono à Rhaenyra, Alicent e a princesa mantiveram uma rivalidade.

Daeron Targaryen, o filho "esquecido" de Alicent

Em House of the Dragon, Alicent é mãe de Aegon II (Tom Glynn-Carney), Aemond e Helaena (Phia Saban). Até o fim da temporada, Aegon II é coroado rei de Westeros, com Helaena como esposa e Aemond como segundo sucessor na linha do trono.

Nos livros, entretanto, a rainha Alicent dá a luz a um quarto filho, Daeron Targaryen, conhecido como "Daeron, o Ousado". O caçula tinha um dragão para si, chamado de Tessarion, e sucumbiu na Dança dos Dragões.

A "morte" de Laenor Velaryon

Mostrando um lado mais "empático" de Rhaenyra, a série deu um fim inesperado a seu primeiro marido, Laenor Velaryon (John MacMillan). Em House of the Dragon, o herdeiro da casa Velaryon é envolvido em um suposto "esquema" para fingir sua morte mas, no fim, ele acaba fugindo com um amante para longe de Westeros.

Nos livros, a morte desse personagem está longe de ser parte de um ato de compaixão: Daemon e Rhaenyra de fato criam uma emboscada para Laenor e ele tem sua cabeça cortada pelo próprio amante.

A "Canção de Gelo e Fogo" e a profecia de Aegon

Algo que também é exclusivo da série é a profecia que o rei Viserys conta à Rhaenyra logo nos primeiros episódios e diz respeito a um sonho de Aegon, o Conquistador.

A então "Canção de Gelo e Fogo", baseada no nome dos livros de George R. R. Martin ("As Crônicas de Gelo e Fogo", que inspiraram a série Game of Thrones) não é mencionada em nenhum dos livros do autor.

A relação entre Rhaenyra e Daemon

Em House of the Dragon, é possível ver uma relação romântica construída entre os personagens desde a adolescência de Rhaenyra e que, mais para frente, culmina em um casamento com problemas.

Na série, a maior parte dos conflitos entre Rhaenyra e Daemon estão relacionados à personalidade do príncipe. Em um dado momento, ele chega até a enforcá-la e não costuma seguir as ordens da esposa.

Nos livros, o cenário é um pouco diferente. De fato, Daemon não tem a melhor das intenções, mas é incontestavelmente leal à Rhaenyra, sente o luto pela morte da filha natimorta e apoia a esposa em todas as suas decisões.

A fuga de Rhaenys em Porto Real

Outra cena exclusiva de House of the Dragon é aquela em que Rhaenys (Eve Best) foge de Porto Real montada em Meleys, seu dragão, após destruir parte do Fosso dos Dragões, durante a coroação de Aegon II.

Na ocasião, ela apenas "ameaça" Alicent e a família e depois segue para Pedra do Dragão, contar a notícia a Rhaenyra. A cena não acontece em nenhum dos livros.

Vale destacar também que a série traz um Aegon II que não almeja o trono, outra diferença dos livros, posto que o personagem sempre desejou ser rei - e encarava esse posto como seu direito de nascença.

A morte de Lucerys Velaryon

Marcado como o "estopim" da Dança dos Dragões, a morte de Lucerys Velaryon também foi bem diferente dos livros de George R. R. Martin na adaptação da HBO.

Em House of the Dragon, o jovem Lucerys e Aemond acabam perdendo o controle de seus dragões, Arrax e a gigante Vhagar, o que culmina na cena que encerra o último episódio da primeira temporada.

Já nos livros, a morte do filho de Rhaenyra está longe de ser acidental: Aemond de fato persegue seu sobrinho e almeja vingança após ter perdido o olho para ele quando eram crianças. Por ser mais velho e montar o maior dragão vivo de Westeros na época, Aemond mata Lucerys de propósito.

Quando começa a segunda temporada de House of the Dragon?

De acordo com a HBO, a segunda temporada já está confirmada para 2024.

"Não espere [a segunda temporada] em 2023, acho que em algum momento de 2024. [...] Estamos começando a montar o plano e, como foi da última vez, há muitas indefinições... você não quer dizer que estará pronto nessa data, e então ter que mudá-la", afirmou o presidente da HBO, Casey Bloys, à Vulture.

Após a saída de Miguel Sapochnik logo na divulgação dos primeiros episódios, os produtores também optaram por manter apenas um showrunner para a segunda temporada. O responsável será Ryan Condal (Colony).

