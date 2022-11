CCXP22: Warner Bros. Discovery e HBO Max estarão no evento e trarão 'experiências sensoriais'

A menos de duas semanas da Comic Con Experience 2022 (CCXP22), começam a aparecer mais e mais confirmados famosos da cultura pop, que virão ao Brasil para o maior evento geek da América Latina. Nesta quarta-feira, 16, Warner Bros. Discovery confirmou sua participação no evento e promete conteúdo novo e exclusivo, além de experiências imersivas.

Detentora da HBO Max e a Warner Bros. Pictures, a empresa terá um estande recheado de sucessos. Será o primeiro ano presencial da HBO Max na CCXP, e o espaço destinado à plataforma de streaming contará com homenagens aos grandes lançamentos do ano e também franquias já conhecidas e amadas pelos fãs, incluindo conteúdo esportivo.

Embora já tenha confirmado presença na CCXP22, a marca ainda não apresentou os artistas convidados aos painéis do evento.

O que esperar da HBO Max na CCXP22?

De acordo com a CCXP22, quem passar pelo São Paulo Expo nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro pode esperar experiências imersivas e sensoriais de "House of the Dragon", "Rick and Morty", "Irmão do Jorel", "UEFA Champions League, "Paulistão" e "The Last of Us", a produção derivada do jogo de sucesso no mundo todo.

A Warner Bros. também terá uma agenda paralela de atividades na CCXP, com material exclusivo sobre produções originais locais, convidados especiais como atores, criadores e diretores, bate-papos, intervenções artísticas, entre outros. As confirmações dos famosos virão nos próximos dias.

Haverá estandes também voltados para o Universo DC, com atividades dedicadas aos longas "Shazam! Fúria dos Deuses", "The Flash" e "Aquaman 2: O Reino Perdido".

Outro destaque do estande será a ativação da nova aventura da Warner Bros. com o ícone global "Barbie", que permitirá aos participantes uma viagem pelo universo cor-de-rosa do filme.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em "Matrix"), John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones") Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

