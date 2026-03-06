Show de Harry Styles com músicas novas estreia na Netflix neste domingo

O cantor Harry Styles divulgou o trailer de "Harry Styles: Uma Noite em Manchester", especial gravado em Manchester, na Inglaterra.

O show acontece nesta sexta-feira, 6, e será transmitido pela Netflix no domingo, 8, às 16h, no horário de Brasília.

A apresentação marca a estreia ao vivo das músicas de "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", quarto álbum do artista. O disco foi lançado à meia-noite desta sexta-feira, 6, nas plataformas digitais.

Até agora, apenas o single principal “Aperture” havia sido apresentado ao vivo. A música foi tocada por Styles no Brit Awards 2026, na semana passada.

Agenda inclui SNL e turnê mundial

Após o show em Manchester, Harry Styles participará do programa Saturday Night Live em 14 de março.

Será a segunda vez que o artista atuará simultaneamente como apresentador e atração musical da atração.

A turnê "Together, Together" começa em Amsterdã, em 16 de maio.

A série de shows inclui passagem pelo Brasil em julho, com quatro datas confirmadas.

Veja o trailer: