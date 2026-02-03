Como ativar o “Modo Rua” dos aplicativos de banco durante o Carnaval?

Folia, fantasia, bebida gelada e muito glitter pelas ruas — o Carnaval está se aproximando. Mas, para a festa ser boa do começo ao fim, vale pensar também na segurança, especialmente a financeira.

Nessa época do ano, aumentam os casos de furtos de celular e de golpes aplicados logo após o roubo, quando criminosos tentam acessar aplicativos bancários e esvaziar contas em poucos minutos.

É justamente para reduzir esse risco que surgiram funções conhecidas como “Modo Rua”, “Modo Seguro” ou “Lugar Seguro”, dependendo da instituição.

Na prática, são ferramentas criadas pelos próprios aplicativos financeiros para limitar o que pode ser feito fora de ambientes considerados confiáveis. Elas podem esconder saldos, bloquear o acesso a investimentos e impor limites mais baixos para transações como Pix e transferências.

Assim, mesmo que o celular caia em mãos erradas, o prejuízo potencial diminui bastante — e o usuário ganha tempo para bloquear o aparelho e avisar o banco. A seguir, veja como esses recursos funcionam nos principais aplicativos.

PicPay

À EXAME, o PicPay contou que, atualmente, o “Modo Seguro” já resguarda mais de R$ 1 bilhão. No Carnaval do ano passado, a empresa registrou um aumento de 44% nas ativações da ferramenta, com pico no sábado da folia.

“O recurso permite ocultar valores — incluindo de contas conectadas via Open Finance — e restringir transações Pix por geolocalização. Dessa forma, em caso de coação ou perda do celular, o acesso aos recursos financeiros fica limitado”, diz o PicPay.

O “Modo Seguro” está disponível para todos os clientes do PicPay e pode ser ativado diretamente na “Central de Segurança” do aplicativo.

Nubank

No Nubank, mais de 5 milhões de pessoas já ativaram o “Modo Rua” desde 2023, quando foi lançado. “Por limitar o valor de transações como Pix, transferências e pagamentos quando o usuário está fora de uma rede confiável, o ‘Modo Rua’ reduz significativamente possíveis prejuízos financeiros”, informa o Nubank.

Mesmo que um terceiro consiga acessar o aplicativo do Nu, as operações ficam restritas ao limite definido pelo cliente e trazem validações extras, como reconhecimento facial, adicionando mais uma camada de proteção além de senha e biometria.

Para ativar o “Modo Rua” no aplicativo, é necessário clicar no escudo no canto superior direito.

O Nubank também conta com outros recursos importantes para segurança que se aliam ao Modo Rua, como o site “Me Roubaram”, exclusivo para clientes Nu e que permite bloquear rapidamente o celular e os cartões, e a “Central de Proteção”, que une informações compiladas sobre os recursos para prevenção e educação sobre golpes.

BTG Pactual

Já o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), possui a “Central de Segurança BTG”. Lá, é possível encontrar o “Modo Lugar Seguro”, além de ocultar investimentos e contas, pedir senha para todas as transações, dentre outras proteções.

O “Modo Lugar Seguro” permite ao cliente cadastrar redes Wi-Fi de confiança diretamente no app. Depois dessa configuração, o comportamento da plataforma muda automaticamente conforme a conexão: fora das redes seguras, o menu de investimentos fica oculto.

Já quando o acesso é feito em uma rede cadastrada como confiável, o menu de investimentos volta a aparecer normalmente.

Caso o cliente queira desativar a função, é só seguir o mesmo caminho dentro do aplicativo e selecionar a opção para desligar o recurso. Após a desativação, o app retorna ao padrão inicial em até quatro horas, passando a exibir o menu de investimentos independentemente da rede utilizada.

O caminho para ativar ou desativar o modo é: Home > Meu Perfil > Privacidade e Segurança > Modo Lugar Seguro.

Em caso de roubo, é possível acessar o aplicativo do BTG em outro celular com CPF e senha. Na “Área de Segurança”, a vítima pode gerenciar os dispositivos onde o app está baixado e bloquear cartões.