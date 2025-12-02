Quando documentário de Taylor Swift vai sair no Disney+? Veja data e horário

Um novo documentário sobre a cantora americana Taylor Swift será lançado no Disney+ ainda neste mês. Além da série documental de seis episódios, também será lançada uma nova versão do filme da turnê de Swift, a The Eras Tour. O pacote para o The End of An Era faz parte de um acordo de US$ 100 milhões entre a artista e a plataforma, que inclui cenas inéditas do último show e bastidores da turnê.

A The Eras Tour foi a turnê mais lucrativa da história: os shows arrecadaram mais de US$ 2 bilhões e movimentaram economias locais em até US$ 140 milhões por cidade.

Quando o documentário será lançado?

A série terá seis episódios, mas não será disponibilizada de forma integral. No dia 12, estreiam apenas os dois primeiros episódios. Os quatro episódios restantes serão lançados em pares, nas semanas seguintes, também pela plataforma.

O conteúdo abordará bastidores, entrevistas e o processo de produção da turnê de Swift. Já o filme exibirá o show final da turnê com o setlist completo do álbum The Tortured Poets Department.

No mesmo dia 12, às 20h no horário de Nova York (22h no horário de Brasília), a emissora norte-americana ABC transmitirá o primeiro episódio da série e uma apresentação especial de uma hora.

Qual horário de lançamento?

O horário exato de liberação no Disney+ ainda não foi confirmado. A plataforma costuma disponibilizar lançamentos nas primeiras horas do dia, mas nenhuma confirmação oficial foi divulgada para este título.

A produção estará disponível exclusivamente para assinantes do Disney+.