Quando começa o BBB 25? Veja detalhes da nova edição

Como será a decoração da casa mais vigiada do Brasil?

A temporada será especial, porque celebra os 60 anos da TV Globo. A residência dos brothers e sisters vai mergulhar na fábrica de sonhos, trazendo uma decoração inspirada nas muitas histórias que a emissora contou nas últimas décadas.

Novas oportunidades para marcas no BBB 25

Com o aumento da integração do público e marcas no programa, o BBB 25 oferece oportunidades inéditas para o mercado publicitário. O reality show segue sendo uma vitrine robusta para anunciantes e, nesta edição, será possível envelopar dinâmicas chave do programa — incluindo uma customização do Quarto do Líder. Também será possível turbinar o prêmio final ao longo da temporada.

O retorno da entrada dos participantes como um momento patrocinado também faz parte das inovações comerciais desta temporada.

O BBB 25 terá direção-geral de Angelica Campos e apresentação de Tadeu Schmidt.

Mas a #RedeBBB também terá novidades. Para apresentar os flashes, exibidos durante a programação, Thiago Oliveira, apresentador do ‘É de Casa’, entra no jogo. Além disso, o público também verá a ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás, na programação.

Quando estreia o BBB 25?

O BBB 24 começa no dia 13 de janeiro de 2024. O horário ainda não foi confirmado, mas costuma ser por volta das 22h30 pelo horário de Brasília.