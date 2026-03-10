Quando começa a venda de ingressos para o João Rock 2026? Veja o line-up

O João Rock anunciou a primeira lista de atrações para a edição 2026, que acontecerá no dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, São Paulo.

Além da lista, que reúne grandes nomes da música brasileira, os fãs do festival estão ansiosos para a abertura de venda de ingressos.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos para o João Rock ocorrerá entre os dias 17 e 23 de março. O lote inicial terá valor promocional e disponibilidade limitada. Os ingressos serão vendidos exclusivamente pelo site oficial do festival, com parcelamento em até seis vezes e limite de quatro entradas por CPF.

Os setores disponíveis incluem Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Eisen.

Quais são as atrações do João Rock 2026?

O festival João Rock divulgou parte das atrações confirmadas para a edição de 2026, com artistas de diferentes gerações da música brasileira.

Entre os nomes anunciados estão CPM 22, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Armandinho, Criolo, Zé Ramalho e Marina Sena.

A edição de 2026 terá mais de 27 atrações distribuídas em cinco palcos, com programação prevista para ultrapassar 14 horas de apresentações em um único dia.[/grifar] O evento ocorre anualmente e reúne artistas de diferentes gerações da música nacional.

A organização informou que parte do line-up foi anunciada antes da abertura oficial das vendas de ingressos. A divulgação antecipada apresenta ao público um recorte inicial da programação.

Entre os artistas confirmados está o CPM 22, banda que acumula o maior número de apresentações na história do festival. O grupo soma 13 participações em palcos do João Rock desde a criação do evento.

A programação inclui também o Detonautas, banda ligada ao rock brasileiro dos anos 2000, e Os Paralamas do Sucesso, grupo formado nos anos 1980 com repertório associado ao rock nacional.

Line-up traz artistas de diferentes gerações

O rapper Criolo retorna ao festival com apresentação que reúne elementos do rap, do samba e da Música Popular Brasileira. Esta será a sexta participação do artista no evento, considerando shows e participações especiais.

Outro nome confirmado é Armandinho, cantor ligado ao reggae brasileiro. O line-up também inclui Zé Ramalho, artista cuja discografia reúne referências do folk, do rock e da música nordestina.

A cantora Marina Sena também integra a programação e fará sua terceira apresentação no festival.