Geração Z, novo álbum e superação: Paralamas do Sucesso fala sobre os 40 anos da banda

Em 2022, o Paralamas do Sucesso completou 40 anos de existência e, ao longo dessas quatro décadas, fez diversos hits que marcaram gerações. Foram 29 álbuns, sendo o último, “Raridades”, lançado em 2015.

Neste ano, a banda se apresentou no Lollapalooza, em março, e reuniu uma diversa multidão de jovens da Geração Z, Millennials e adultos da Geração X — já nascidos quando a banda lançou seu primeiro álbum.

Agora, a banda se reúne com a jornalista e radialista Roberta Martinelli para um novo episódio de "Bios: Vidas que marcaram a sua", um documentário da National Geographic dedicado reconstrução da história das personalidades mais marcantes da cultura popular latino-americana, além de revelar anedotas e detalhes desconhecidos.

A EXAME POP entrevistou Roberta Martinelli, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone para falar sobre a trajetória da banda nas últimas quatro décadas, o show mais marcante, essa comunicação com as novas gerações e o efeito que o Paralamas do Sucesso teve na vida dos brasileiros.

Veja a entrevista com o Paralamas do Sucesso

Quando estreia o episódio do Paralamas do Sucesso na Star+?

O novo episódio de "Bios: Vidas que marcaram a sua" estreia em 16 de junho, exclusivamente no Star+.

Veja o trailer do episódio do Paralamas do Sucesso