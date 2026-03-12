Levi’s anuncia Rosé, do Blackpink, como parceira global

Não é de hoje que a Levi’s ocupa o território da música em seu posicionamento de marca. Agora, a marca de jeans mais famosa do mundo anuncia uma parceria global com a cantora e compositora Rosé, integrante do grupo de K-pop Blackpink.

A colaboração inclui o desenvolvimento de uma coleção exclusiva de produtos prevista para ainda este ano e faz parte da estratégia da marca de ampliar também seu alcance global no segmento feminino.

A parceria começou a ganhar visibilidade no início do ano, quando Rosé participou da campanha “Behind Every Original”, lançada durante o Super Bowl. Como parte da iniciativa, a Levi’s também apresenta a campanha “Backstory”, dedicada a mostrar o que está por trás das histórias de grandes personalidades.

Prêmio no BRIT Awards

Cantora, compositora e instrumentista, nascida na Nova Zelândia e criada na Austrália, Roseanne Park, conhecida como Rosé, assinou com a banda sul-coreada de K-pop em 2016.

Recentemente, a cantora também ganhou destaque ao fazer história no BRIT Awards de 2026, realizado em Manchester. O single “APT.”, gravado em parceria com Bruno Mars, venceu na categoria Canção Internacional do Ano. Com o prêmio, Rosé se tornou a primeira artista de K-pop a conquistar um BRIT Award.

Segundo a Levi’s, a parceria une duas potências. De um lado, a marca de jeans fundada em 1873 e presente em mais de 110 países. De outro, uma artista de alcance global. No início deste ano, durante apresentações do Blackpink em Tóquio, Rosé subiu ao palco usando uma série de looks Levi’s personalizados. As peças traziam customizações feitas à mão.

A partir de 12 de março, um dos figurinos usados pela cantora passou a ser exibido na loja Levi’s de Harajuku, em Tóquio. A ideia é permitir que fãs vejam de perto o processo artesanal por trás das roupas usadas pela artista em suas performances.

A parceria continuará a se desdobrar ao longo de 2026. A coleção exclusiva com Rosé deve levar a visão criativa da cantora para peças da Levi’s, com itens que refletem tanto a identidade da artista quanto o espírito pioneiro da marca.

Além da colaboração com a Levi’s, Rosé também aparece em campanhas da Puma. A cantora é o rosto de uma ação da marca que marca o retorno do sneaker H-Street, modelo lançado no início dos anos 2000 e relançado agora em versão atualizada para a temporada de primavera de 2026.