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'LEGO One Piece: A Série' chega à Netflix; saiba tudo sobre a animação

Especial em duas partes reconta as aventuras dos Chapéus de Palha com personagens de LEGO, trazendo de volta as vozes do elenco da série live-action

'LEGO One Piece: A Série': produção transforma Luffy e sua tripulação em personagens de LEGO e apresenta uma releitura bem-humorada da jornada dos piratas (Divulgação/Netflix)

'LEGO One Piece: A Série': produção transforma Luffy e sua tripulação em personagens de LEGO e apresenta uma releitura bem-humorada da jornada dos piratas (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13h18.

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A plataforma de streaming Netflix estreou nesta terça-feira, 29, "LEGO One Piece: A Série", especial de animação que transforma os personagens de "ONE PIECE: A Série" em figuras de LEGO. Os dois episódios, com cerca de 30 minutos cada, revisitam as temporadas iniciais pela narrativa de Usopp a Chopper. Chelsea Ker dirige a produção, com Tom Hyndman como showrunner, roteirista e produtor executivo.

A Netflix estreou nesta terça-feira, 29, "LEGO One Piece: A Série", especial de animação que transforma os personagens de "ONE PIECE: A Série" em figuras de LEGO. A produção revisita as aventuras de Monkey D. Luffy e dos Chapéus de Palha em uma versão que combina humor, ação e referências à história original.

O lançamento reúne dois episódios, cada um com aproximadamente 30 minutos de duração, que adaptam momentos marcantes das temporadas iniciais de "ONE PIECE: A Série".

Qual é a trama da animação?

A trama acompanha Usopp enquanto ele conta ao recém-chegado Chopper as histórias das aventuras dos Chapéus de Palha. Conhecido por exagerar os próprios feitos, o personagem assume o papel de narrador e apresenta sua versão dos acontecimentos.

A narrativa revisita a formação da tripulação, os confrontos com inimigos e a jornada de Luffy em busca do tesouro One Piece.

Quem dirige 'LEGO One Piece: A Série'?

A direção dos dois episódios é de Chelsea Ker. Tom Hyndman atua como showrunner, roteirista e produtor executivo do especial.

"Queríamos criar algo que apresentasse o vasto universo de ONE PIECE: A Série aos novos espectadores e, ao mesmo tempo, oferecesse aos fãs de longa data uma perspectiva nova e divertida para rever as histórias icônicas das duas primeiras temporadas", afirma Tom ao portal Tudum, da Netflix.

A produção é uma parceria entre o LEGO Group, a editora japonesa Shueisha e o estúdio de animação Atomic Cartoons. O criador de "One Piece", Eiichiro Oda, também participa como produtor executivo, ao lado de profissionais ligados à LEGO e à Tomorrow Studios.

Elenco de dublagem reúne atores da série live-action

A versão em inglês conta com os mesmos atores que interpretam os Chapéus de Palha na adaptação live-action de "ONE PIECE: A Série".

Entre os nomes confirmados estão:

  • Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy;
  • Emily Rudd como Nami;
  • Mackenyu como Roronoa Zoro;
  • Jacob Romero Gibson como Usopp;
  • Taz Skylar como Sanji;
  • Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper.

Confira o trailer de 'LEGO One Piece: A Série':

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'Perguntas frequentes'

Qual é a trama de "LEGO One Piece: A Série"? ＋

A animação acompanha Usopp enquanto ele conta ao recém-chegado Chopper sua versão das aventuras dos Chapéus de Palha. A narrativa revisita a formação da tripulação, os confrontos com inimigos e a busca de Monkey D. Luffy pelo tesouro One Piece.

Quantos episódios tem "LEGO One Piece: A Série"? ＋

"LEGO One Piece: A Série" tem dois episódios, cada um com aproximadamente 30 minutos. O especial adapta momentos marcantes das temporadas iniciais de "ONE PIECE: A Série".

Quem dirige "LEGO One Piece: A Série"? ＋

Chelsea Ker dirige os dois episódios do especial. Tom Hyndman atua como showrunner, roteirista e produtor executivo.

Quem está no elenco de dublagem de "LEGO One Piece: A Série"? ＋

A versão em inglês reúne atores da série live-action, como Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar e Mikaela Hoover. Eles interpretam, respectivamente, Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji e Chopper.

Quais empresas produziram "LEGO One Piece: A Série"? ＋
Por que "LEGO One Piece: A Série" foi criada? ＋

Segundo Tom Hyndman ao portal Tudum, da Netflix, o objetivo foi apresentar o universo de "ONE PIECE: A Série" a novos espectadores e oferecer aos fãs uma nova perspectiva sobre as histórias das duas primeiras temporadas.

Acompanhe tudo sobre:SériesNetflixAnimação

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