'LEGO One Piece: A Série' chega à Netflix; saiba tudo sobre a animação

RESUMO ＋ A plataforma de streaming Netflix estreou nesta terça-feira, 29, "LEGO One Piece: A Série", especial de animação que transforma os personagens de "ONE PIECE: A Série" em figuras de LEGO. Os dois episódios, com cerca de 30 minutos cada, revisitam as temporadas iniciais pela narrativa de Usopp a Chopper. Chelsea Ker dirige a produção, com Tom Hyndman como showrunner, roteirista e produtor executivo.

A Netflix estreou nesta terça-feira, 29, "LEGO One Piece: A Série", especial de animação que transforma os personagens de "ONE PIECE: A Série" em figuras de LEGO. A produção revisita as aventuras de Monkey D. Luffy e dos Chapéus de Palha em uma versão que combina humor, ação e referências à história original.

O lançamento reúne dois episódios, cada um com aproximadamente 30 minutos de duração, que adaptam momentos marcantes das temporadas iniciais de "ONE PIECE: A Série".

Qual é a trama da animação?

A trama acompanha Usopp enquanto ele conta ao recém-chegado Chopper as histórias das aventuras dos Chapéus de Palha. Conhecido por exagerar os próprios feitos, o personagem assume o papel de narrador e apresenta sua versão dos acontecimentos.

A narrativa revisita a formação da tripulação, os confrontos com inimigos e a jornada de Luffy em busca do tesouro One Piece.

Quem dirige 'LEGO One Piece: A Série'?

A direção dos dois episódios é de Chelsea Ker. Tom Hyndman atua como showrunner, roteirista e produtor executivo do especial.

"Queríamos criar algo que apresentasse o vasto universo de ONE PIECE: A Série aos novos espectadores e, ao mesmo tempo, oferecesse aos fãs de longa data uma perspectiva nova e divertida para rever as histórias icônicas das duas primeiras temporadas", afirma Tom ao portal Tudum, da Netflix.

A produção é uma parceria entre o LEGO Group, a editora japonesa Shueisha e o estúdio de animação Atomic Cartoons. O criador de "One Piece", Eiichiro Oda, também participa como produtor executivo, ao lado de profissionais ligados à LEGO e à Tomorrow Studios.

Elenco de dublagem reúne atores da série live-action

A versão em inglês conta com os mesmos atores que interpretam os Chapéus de Palha na adaptação live-action de "ONE PIECE: A Série".

Entre os nomes confirmados estão:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy;

Emily Rudd como Nami;

Mackenyu como Roronoa Zoro;

Jacob Romero Gibson como Usopp;

Taz Skylar como Sanji;

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper.

Confira o trailer de 'LEGO One Piece: A Série':