Onde assistir à final do MasterChef 2026 hoje de graça? Veja as opções

A decisão do MasterChef Brasil 2026 poderá ser acompanhada de graça na Band, tanto pela TV aberta quanto pela internet, nesta terça-feira, 29.

No episódio, Carla Araújo e Jéssica Cechella disputam o título de melhor cozinheira amadora da 13ª temporada. O anúncio da vencedora será feito ao vivo, diretamente dos estúdios da Band no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Onde assistir à final do MasterChef 2026 ao vivo?

Na televisão, a transmissão será feita pela Band. Quem preferir assistir pelo computador ou celular pode acessar o site da emissora ou o Bandplay. O aplicativo também está disponível para tablets e smart TVs.

Que horas começa o MasterChef hoje?

Antes da final, a Band exibirá “A Prévia” às 21h50. Chris Flores, Raul Lemos e Raquel Leal comandam o programa com convidados no estúdio. A disputa principal começa às 22h45.

Quem são as finalistas do MasterChef Brasil?

Carla é médica e vem de Petrolina, em Pernambuco. Jéssica é bombeira militar e vem de Criciúma, em Santa Catarina. As duas superaram 16 adversários ao longo da temporada para chegar à decisão.

Helena Rizzo destacou que Carla e Jéssica foram as participantes que mais conquistaram pins nesta edição. Para a jurada, a final reúne duas cozinheiras de personalidades marcantes e estilos distintos.

Como será a última prova?

Cada finalista deverá preparar entrada, prato principal e sobremesa em um menu que represente sua trajetória na competição. Segundo as informações divulgadas pela Band, uma delas apostará nos sabores do mar, enquanto a outra levará referências do sertão à mesa. A emissora não associou essas propostas a cada participante nas informações fornecidas.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça acompanharão o preparo e definirão quem ficará com o troféu e o prêmio de R$ 300 mil. A campeã receberá ainda uma imersão gastronômica em Lisboa, um vale-compra de R$ 30 mil e um curso na Le Cordon Bleu.