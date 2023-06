Organizadores do Primavera Sound realizam evento sobre Web3

Em parceria com a Web3 Foundation, cujo principal projeto é o blockchain Polkadot, a Primavera Pro, organizadora do festival Primavera Sound em Madrid, na Espanha, organizou o Web3 Music Summit, evento cujo objetivo foi debater o potencial da nova fase da internet para a indústria da música.

Entre os dias 7 e 8 de junho, o evento reuniu especialistas no Espacio Cultural Serrería Belga, em Madrid, para explorar como as novas tecnologias podem influenciar positivamente o cenário musical. DAOs, NFTs e blockchain foram alguns dos temas do evento, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Madrid.

Segundo um comunicado, os painéis e discussões do Web3 Summit trataram sobre:

• A propriedade de dados por meio de tecnologia descentralizada é um ativo valioso para criadores na indústria da música.

• DAOs são uma realidade tangível, capacitando artistas e organizações e tornando-se um verdadeiro poder transformador na indústria da música.

• A colaboração orgânica está crescendo em todo o ecossistema com palestrantes falando sobre parcerias com outros palestrantes em todo o evento.

Benefícios dos NFTs e DAOs

Abrindo o evento, Bertrand Perez, CEO da Web3 Foundation, falou sobre a importância da propriedade dos dados.

“A descentralização é fundamental, pois permite que os usuários possuam seus próprios dados. Os usuários são o criador, não o produto, e esse é especialmente o caso da indústria da música, mas também se aplica aos jogos.” Falando sobre o evento, Bertrand acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por ter trabalhado com Primavera Pro, Primavera Sound e Guzzu para sediar este Web3 Music Summit educacional e criativo. Esperamos ter capacitado o público a buscar a propriedade de seus dados, suas criações e entender o valor de suas conexões com seus seguidores.”

Os tokens não fungíveis (NFTs) já foram adotados por diversos artistas e compositores até o momento. Eles oferecem uma forma mais justa de divisão de royalties que podem ser distribuídos, inclusive, para os fãs que comprarem o token.

Além disso, foi debatido no evento o potencial das Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) no cenário musical. Elas facilitam a formação de comunidades descentralizadas, ou seja, sem hierarquia, onde tudo é decidido pelo voto, dando maior poder ao fã de determinado artista.

A propriedade dos dados e como a descentralização pode oferecer suporte continuam sendo tendências importantes para a indústria da música, afirmou o comunicado.

“Foi fantástico hospedar este evento com Guzzu e The Web3 Foundation em Madrid ao lado do Primavera Sound para celebrar o potencial entre o Web3 e a indústria da música. A cúpula promoveu debates importantes sobre uma variedade de assuntos que, esperamos, encorajou o público a inovar e colaborar em tecnologias Web3 e música”, disse Elena Barreras, diretora do Primavera Pro.

