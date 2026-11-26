Para quem chega ao fim do ano pensando em trocar de emprego, a dúvida é antiga: vale começar a procurar agora ou esperar janeiro? Uma pesquisa da Robert Half mostra que a decisão está na pauta de muita gente. Segundo o levantamento, 31% dos profissionais brasileiros planejam iniciar a busca por uma vaga até o fim de 2026.

O que a pesquisa mostra

A consultoria ouviu 1.000 profissionais e divulgou os resultados em agosto de 2026. Do total, 47% pretendem procurar um novo emprego nos próximos seis meses. Entre eles, 16% já estão buscando e 31% planejam começar até o fim do ano. Os dados indicam, segundo o relatório, profissionais mais seletivos em um mercado de desemprego historicamente baixo: em levantamento de maio, a Robert Half calculou 5,1% para a população geral e 2,5% para profissionais qualificados, com base em dados do IBGE.

Ainda em dúvida entre esperar janeiro ou começar agora? Na live Antecipe seu 2027, professores da EXAME Saint Paul resolvem dores de carreira ao vivo neste sábado, às 10h.



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O que dezembro mostra nos números

O Caged, cadastro do Ministério do Trabalho, registrou o fechamento líquido de 618.164 vagas formais em dezembro de 2025. O saldo negativo é recorrente no fim do ano e está ligado ao término de contratos temporários. O mês teve 1.523.309 admissões contra 2.141.473 desligamentos, ou seja, as contratações não param, e o que pesa no saldo são as saídas.

Em janeiro de 2026, as admissões chegaram a 2.208.030, cerca de 45% a mais que em dezembro, e o saldo foi positivo em 112.334 vagas. O Caged reúne todo o emprego formal e não separa cargos de analista, coordenação ou gerência. Por isso, serve como indicador de calendário, e não como retrato da contratação de profissionais qualificados, para a qual não há série mensal pública equivalente.

O que dizem os recrutadores

Uma pesquisa do Infojobs com recrutadores, divulgada pelo LinkedIn, aponta janeiro como o mês mais favorável para procurar emprego, com 46,8%, e o período pós-Carnaval em segundo lugar, com 24,7%. Há ainda um fator de ritmo. Leonardo Berto, gerente regional da Robert Half, afirma que profissionais qualificados costumam estar em mais de um processo ao mesmo tempo e que a demora na decisão pode levar a empresa a perder o candidato.

Na live, o bloco "Qual MBA é para você?" liga a sua meta de 2027 ao MBA online certo. A dinâmica acontece ao vivo, com a participação do chat.



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Como usar o fim do ano

Os dados não indicam que dezembro seja o mês mais forte para contratar, mas também não confirmam a ideia de que o mercado para. Para quem pretende mudar em 2027, o período funciona como preparação: atualizar currículo e perfil profissional, mapear empresas e contatos e definir a meta de carreira que orienta a busca.

A live Antecipe seu 2027, que a EXAME Saint Paul realiza neste sábado, 28 de novembro, às 10h, parte dessa lógica de antecipar decisões. No pilar Carreira, professores abordam Liderança e Gestão e IA para Negócios a partir de situações reais. A inscrição é gratuita e feita na página do evento.

A condição especial de Black Friday dos MBAs online será revelada apenas ao vivo, para quem participar da live. As vagas são limitadas.



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