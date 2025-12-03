Quando cai a eleição do ano que vem? Confira as datas de 2026

Eleições 2026: veja as datas do primeiro e do segundo turno ( Rovena Rosa/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15h28.
O Brasil se prepara para mais um ciclo eleitoral. Em 2026, 150 milhões eleitores irão às urnas para escolher seus representantes nos níveis federal e estadual. O pleito marcará também os 30 anos da urna eletrônica no país.
O primeiro turno das eleições gerais está marcado para 4 de outubro de 2026, um domingo. A data segue o padrão do calendário eleitoral brasileiro, com votação sempre realizada no primeiro domingo de outubro.
Caso seja necessário segundo turno para os cargos de governador e presidente da República, a votação acontecerá em 25 de outubro de 2026, no último domingo do mês.
Em 2026, os eleitores farão seis escolhas nas urnas eletrônicas, nesta ordem de votação:
Ao todo, serão preenchidas 513 vagas na Câmara dos Deputados, todas as cadeiras das Assembleias Legislativas estaduais, 54 vagas no Senado Federal (dois terços das 81 cadeiras), 27 governos estaduais e o comando do Executivo Federal.
Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral no dia da votação têm algumas opções:
Se estiver em outra cidade do Brasil: você pode justificar a ausência presencialmente em qualquer posto de atendimento da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título no próprio dia da eleição.
Se estiver no exterior: brasileiros que moram fora do país e têm título de eleitor no exterior podem votar nos consulados e embaixadas onde estão cadastrados, mas apenas para presidente da República. Quem não tem título no exterior e estiver viajando deve justificar a ausência.
A justificativa também pode ser feita após a eleição, em até 60 dias, pelo aplicativo e-Título, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente em cartórios eleitorais.
É importante lembrar que quem não vota e não justifica fica em situação irregular com a Justiça Eleitoral, o que pode gerar multa e impedir a emissão de documentos como passaporte e CPF.