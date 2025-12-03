Quando cai a eleição do ano que vem? Confira as datas de 2026

O Brasil se prepara para mais um ciclo eleitoral. Em 2026, 150 milhões eleitores irão às urnas para escolher seus representantes nos níveis federal e estadual. O pleito marcará também os 30 anos da urna eletrônica no país.

Quando será a eleição de 2026?

O primeiro turno das eleições gerais está marcado para 4 de outubro de 2026, um domingo. A data segue o padrão do calendário eleitoral brasileiro, com votação sempre realizada no primeiro domingo de outubro.

Caso seja necessário segundo turno para os cargos de governador e presidente da República, a votação acontecerá em 25 de outubro de 2026, no último domingo do mês.

Quais cargos estarão em disputa?

Em 2026, os eleitores farão seis escolhas nas urnas eletrônicas, nesta ordem de votação:

Deputado federal

Deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal)

Dois senadores

Governador

Presidente da República

Ao todo, serão preenchidas 513 vagas na Câmara dos Deputados, todas as cadeiras das Assembleias Legislativas estaduais, 54 vagas no Senado Federal (dois terços das 81 cadeiras), 27 governos estaduais e o comando do Executivo Federal.

E se eu estiver fora da minha cidade ou do Brasil no dia da eleição?

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral no dia da votação têm algumas opções:

Se estiver em outra cidade do Brasil: você pode justificar a ausência presencialmente em qualquer posto de atendimento da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título no próprio dia da eleição.

Se estiver no exterior: brasileiros que moram fora do país e têm título de eleitor no exterior podem votar nos consulados e embaixadas onde estão cadastrados, mas apenas para presidente da República. Quem não tem título no exterior e estiver viajando deve justificar a ausência.

A justificativa também pode ser feita após a eleição, em até 60 dias, pelo aplicativo e-Título, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente em cartórios eleitorais.

É importante lembrar que quem não vota e não justifica fica em situação irregular com a Justiça Eleitoral, o que pode gerar multa e impedir a emissão de documentos como passaporte e CPF.