Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando cai a eleição do ano que vem? Confira as datas de 2026

Saiba o que fazer caso você esteja fora da sua cidade ou do Brasil no dia da eleição de 2026

Eleições 2026: veja as datas do primeiro e do segundo turno ( Rovena Rosa/Agência Brasil)

Eleições 2026: veja as datas do primeiro e do segundo turno ( Rovena Rosa/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15h28.

Tudo sobreEleições 2026
Saiba mais

O Brasil se prepara para mais um ciclo eleitoral. Em 2026, 150 milhões eleitores irão às urnas para escolher seus representantes nos níveis federal e estadual. O pleito marcará também os 30 anos da urna eletrônica no país.

Quando será a eleição de 2026?

O primeiro turno das eleições gerais está marcado para 4 de outubro de 2026, um domingo. A data segue o padrão do calendário eleitoral brasileiro, com votação sempre realizada no primeiro domingo de outubro.

Caso seja necessário segundo turno para os cargos de governador e presidente da República, a votação acontecerá em 25 de outubro de 2026, no último domingo do mês.

Quais cargos estarão em disputa?

Em 2026, os eleitores farão seis escolhas nas urnas eletrônicas, nesta ordem de votação:

  • Deputado federal
  • Deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal)
  • Dois senadores
  • Governador
  • Presidente da República

Ao todo, serão preenchidas 513 vagas na Câmara dos Deputados, todas as cadeiras das Assembleias Legislativas estaduais, 54 vagas no Senado Federal (dois terços das 81 cadeiras), 27 governos estaduais e o comando do Executivo Federal.

E se eu estiver fora da minha cidade ou do Brasil no dia da eleição?

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral no dia da votação têm algumas opções:

Se estiver em outra cidade do Brasil: você pode justificar a ausência presencialmente em qualquer posto de atendimento da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título no próprio dia da eleição.

Se estiver no exterior: brasileiros que moram fora do país e têm título de eleitor no exterior podem votar nos consulados e embaixadas onde estão cadastrados, mas apenas para presidente da República. Quem não tem título no exterior e estiver viajando deve justificar a ausência.

A justificativa também pode ser feita após a eleição, em até 60 dias, pelo aplicativo e-Título, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente em cartórios eleitorais.

É importante lembrar que quem não vota e não justifica fica em situação irregular com a Justiça Eleitoral, o que pode gerar multa e impedir a emissão de documentos como passaporte e CPF.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Eleições

Mais de Pop

Nomes clássicos para meninas: veja opções elegantes e atemporais

Último show da Xuxa: veja data e quanto custam os ingressos

Nomes clássicos e atemporais para bebês: inspirações para quem gosta de elegância

Lollapalooza 2026 anuncia shows extras de Interpol, TV Girl, Blood Orange e Viagra Boys

Mais na Exame

Pop

Nomes clássicos para meninas: veja opções elegantes e atemporais

Mercados

ASA vê Ibovespa nos 300 mil pontos. Mas com algumas condições

English

How the ‘Rock in Rio for Kids’ owner plans to create a Brazilian Disney

Exame IN

Alper acelera expansão após saída da B3 — e não descarta voltar à bolsa