Eleições 2026: o que faz um Deputado Estadual e qual é o seu salário?

Em 4 de outubro de 2026, os eleitores brasileiros vão às urnas para decidir quem serão os próximos Presidente da República, governador, senadores e deputados federais e estaduais.

Mas, antes de decidir em quem votar, você sabe quais são as funções de cada cargo?

Confira hoje todas as informações necessárias sobre o deputado estadual.

O que faz um deputado estadual?

O deputado estadual é um representante do povo no Poder Legislativo estadual. Ele atua nas Assembleias Legislativas, presentes em cada estado brasileiro. A lei que define o trabalho dos membros da Assembleia Legislativa é a Constituição Estadual.

Dentre as funções de um deputado estadual, estão:

Aprovar leis que tenham atuação sobre instituições estaduais, como a Polícia Civil ou o Ministério Público;

Votar propostas em plenário ou em comissões temáticas;

Debater propostas por meio de audiências públicas;

Analisar e investigar questões públicas do estado por meio de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs);

Propor, criar e alterar tributos estaduais e questões orçamentárias;

Fiscalizar o trabalho do governador, do vice-governador e dos secretários estaduais.

Quantos deputados estaduais são eleitos?

Ao todo, são eleitos 1035 deputados estaduais no país.

O artigo 27 da Constituição Federal determina que o número de deputados estaduais deve ser igual ao tripo de deputados federais daquele estado. Mas quando um estado possui mais de 12 deputados federais, a regra muda para evitar que as assembleias cresçam de forma desordenada.

A partir desse ponto, o número de cadeiras na Assembleia será de 36 (que é o triplo dos primeiros 12 federais) somado à quantidade de deputados federais que excederem esse limite de 12.

São Paulo, por exemplo, possui 70 deputados em Brasília porque é o estado mais populoso do país. Assim, o cálculo funciona somando as 36 vagas fixas (referentes aos primeiros 12 parlamentares) aos 58 representantes restantes da bancada federal (70 menos 12), totalizando assim 94 deputados estaduais na Assembleia Legislativa (Alesp).



O Brasil usa um sistema proporcional para eleição dos deputados estaduais e federais, que leva em conta tanto os votos no próprio candidato quanto os votos totais do partido, incluindo os outros candidatos ou votos direto na legenda. As eleições para os demais cargos (Senador, Governador e Presidente) são feitas por eleições majoritárias, em que o mais votado ganha.

Na Câmara, os suplentes são os deputados não eleitos por cada partido ou coligação, segundo a votação que conseguiram.

Quem pode ser deputado estadual?

Para se candidatar a deputado estadual, é preciso ter nacionalidade brasileira, isto é, a pessoa pode ter nascido fora do Brasil mas ter se naturalizado cidadã aqui.

Além disso, é preciso que o candidato vote no estado pelo o qual está concorrendo, seja filiado a um partido político, não tenha nenhuma pendência com a justiça eleitoral ou com as forças armadas e tenha mais de 21 anos.

Quanto ganha um deputado estadual?

Os salários dos deputados estaduais variam de acordo com cada estado. Segundo a Constituição Federal, o teto do cargo corresponde à 75% do valor recebido pelos deputados federais. que é de R$ 46.366,19 em 2026.

Com isso, um deputado estadual não pode receber mais do que R$ 34.774,64. No caso da Alesp, os membros recebem o teto.

Os estados também definem os benefícios que os deputados terão além do salário. Em São Paulo, por exemplo, os parlamentares têm acesso a carro especial e à verba mensal para pagar despesas de seus gabinetes.