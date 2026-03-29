Eleições 2026: o que faz um Deputado Federal e qual é o seu salário?

Em 4 de outubro de 2026, os eleitores brasileiros vão às urnas para decidir quem serão os próximos Presidente da República, governador, senadores e deputados federais e estaduais.

Mas, antes de decidir em quem votar, você sabe quais são as funções de cada cargo?

Confira hoje todas as informações necessárias sobre o deputado federal.

O que faz um deputado federal?

O deputado faz parte do Poder Legislativo. Esse cargo representa o povo no Congresso Nacional e tem duas funções principais: legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dentre as funções de um deputado federal, estão:

Propor novas leis e sugerir a alteração ou revogação das já existentes, incluindo a Constituição;

Votar propostas em plenário ou em comissões temáticas;

Debater propostas por meio de audiências públicas;

Aprovar ou vetar algumas das medidas propostas pelo Executivo;

Analisar e investigar questões públicas por meio de comissões parlamentares de inquérito (CPIs);

Votar o orçamento e decidir sobre a destinação de parte dos recursos públicos;

Fiscalizar os atos do presidente da República e ministérios.

Existem ainda outras atribuições de extrema importância que cabem apenas aos deputados federais. Só a Câmara dos Deputados pode autorizar a abertura de processo de impeachment e de outros crimes contra o presidente e o vice-presidente da República.

Quantos deputados federais são eleitos?

A Constituição Federal fixa 513 como o número total de deputados federais.

Cada um dos 26 estados mais Distrito Federal têm direito a certo número de deputados, que varia, por estado, entre 8 e 70 cada, a depender do tamanho da população. Esse número é número calculado com base em estatísticas populacionais fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

São Paulo é o estado com direito a mais deputados, 70 ao todo. Já as unidades federativas com menos cadeiras na Câmara são Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins, com oito vagas cada.

Em junho de 2025, o Congresso aprovou o Projeto de Lei de Complementar (PLP) nº 177/2023, que aumentaria o número de deputados de 513 para 531. No entanto, a proposta foi vetada pelo presidente Lula.

O Brasil usa um sistema proporcional para eleição dos deputados, que leva em conta tanto os votos no próprio candidato quanto os votos totais do partido, incluindo os outros candidatos ou votos direto na legenda. As eleições para os demais cargos (Senador, Governador e Presidente) são feitas por eleições majoritárias, em que o mais votado ganha.

Na Câmara, os suplentes são os deputados não eleitos por cada partido ou coligação, segundo a votação que conseguiram.

Quem pode ser deputado federal?

Para se candidatar a deputado federal, é preciso ter nacionalidade brasileira, isto é, a pessoa pode ter nascido fora do Brasil mas ter se naturalizado cidadã aqui. Apenas o deputado federal que é eleito presidente da Câmara tem que ter nascido no país, já que está na linha de sucessão da Presidência da República.

Além disso, é preciso que o candidato vote no estado pelo o qual está concorrendo, seja filiado a um partido político, não tenha nenhuma pendência com a justiça eleitoral ou com as forças armadas e tenha mais de 21 anos.

Quanto ganha um deputado federal?

De acordo com o site da Câmara dos Deputados, o salário de um representante em 2026 é de R$ 46.366,19.

Além desse valor, os deputados contam com alguns auxílios. Eles têm direito a receber auxílio-moradia de R$ 4.253,00 quando não ocupam um dos 447 apartamentos que a Câmara tem em Brasília.

Os deputados também recebem diárias quando viajam em missão oficial. Nas viagens nacionais, o valor é de R$ 842,00. Nas viagens internacionais, o valor é de US$ 391,00 para países da América do Sul, e de US$ 428,00 para outros países.

Existem ainda as Cotas Para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), que custeiam as despesas do mandato, e as Verbas de Gabinete. Cada deputado tem R$ 133.170,54 por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares.