Eleição em Honduras é paralisada com 80% dos votos apurados

O sistema de divulgação dos resultados preliminares das eleições de Honduras voltou a ser interrompido nesta quarta-feira. A suspensão ocorreu quando 79,60% dos votos já haviam sido apurados e foi atribuída a uma “manutenção” realizada pela empresa privada ASD, responsável pelo sistema.

A paralisação ocorreu sem consulta ou aprovação do plenário do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), segundo a conselheira presidente Ana Paola Hall.

Em mensagem publicada no X, Hall afirmou ter convocado uma reunião urgente com a empresa. Esta é a segunda interrupção abrupta da apuração durante o pleito. Cossette López-Osorio, outra conselheira do CNE, disse também na rede social que é “inexplicável” que a divulgação seja suspensa novamente sem aviso prévio, sobretudo em momento considerado decisivo.

Com os problemas técnicos, o CNE montou na terça-feira uma sala de imprensa em um hotel de Tegucigalpa para exibir em telas os resultados preliminares, que vinham avançando lentamente até a nova interrupção. Os dados mais recentes indicavam 40,27% dos votos para Salvador Nasralla, do Partido Liberal, e 39,64% para Nasry ‘Tito’ Asfura, do Partido Nacional, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Tensão aumenta no entorno do centro de apuração

A disputa acirrada levou ao reforço policial nos arredores do hotel onde ocorre a divulgação. Agentes, incluindo integrantes da tropa de choque, foram mobilizados por causa de protestos.

Na noite de terça-feira, um grupo de apoiadores de Nasralla realizou uma manifestação pacífica com tochas e bandeiras do Partido Liberal. Em frente ao hotel, um militante do Libre iniciou um jejum dentro de um caixão em protesto contra o que considera manipulação dos resultados. A candidata do partido, Rixi Moncada, permanece em terceiro lugar, com 19% dos votos.

As autoridades eleitorais ainda não divulgaram previsão de retomada da divulgação oficial.

*Com informações da EFE