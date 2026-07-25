Quando 'A Odisseia', de Cristopher Nolan, chegará ao streaming?

"A Odisseia", novo épico de Christopher Nolan, lidera as bilheterias e já entrou para a história do diretor. Mas quem não conseguiu ingresso para as sessões em IMAX começa a fazer outra pergunta: quando o filme vai chegar ao streaming?

A resposta curta é que ainda não há data oficial. A Universal Pictures, distribuidora do longa, não anunciou quando "A Odisseia" ficará disponível em plataformas digitais. O filme estreou em ritmo de blockbuster, com US$ 264,1 milhões em bilheteria mundial no fim de semana de abertura, a maior estreia internacional da carreira de Nolan.

O que o histórico de "Oppenheimer" indica

Sem data confirmada, o caminho é olhar para o filme anterior de Nolan. "Oppenheimer" estreou nos cinemas em julho de 2023 e só chegou às plataformas de assinatura meses depois. Nos Estados Unidos, foi para o Peacock, serviço da Universal, em fevereiro de 2024, cerca de sete meses após a estreia.

No Brasil, o percurso foi diferente. O Peacock não opera no país, e "Oppenheimer" entrou no catálogo do Prime Video em abril de 2024, dentro da assinatura, por meio de um acordo entre a Amazon e a NBCUniversal. Antes disso, o filme ficou disponível apenas para aluguel e compra em serviços como Apple TV, Google Play e a própria loja do Prime Video.

Se "A Odisseia" seguir o mesmo ritmo, o mais provável é que a chegada ao streaming brasileiro por assinatura ocorra no primeiro semestre de 2027. Antes disso, deve haver uma janela de aluguel e compra digital, o que costuma acontecer por volta de três a quatro meses após a estreia nos cinemas.

Janela de cinema maior deve atrasar o streaming

Há um fator novo que pode empurrar essas datas para mais tarde. A Universal ampliou o período de exclusividade dos grandes lançamentos nas salas de cinema. A partir de 2027, os principais títulos do estúdio devem ficar até sete fins de semana em cartaz antes de migrar para o consumo doméstico, um retorno às janelas mais longas que existiam antes da pandemia.

Nolan é um defensor conhecido da experiência da sala de cinema e costuma negociar janelas estendidas para seus filmes. Com "Oppenheimer", o estúdio abriu uma exceção e manteve o longa em exibição exclusiva nos cinemas por um período mais amplo que o habitual, a pedido do próprio diretor. O mesmo pode se repetir com "A Odisseia".

Onde assistir quando chegar

Por enquanto, a única forma de ver "A Odisseia" é nos cinemas. O filme estreou nas salas brasileiras em 16 de julho, um dia antes do lançamento nos Estados Unidos. A produção é a primeira ficção filmada inteiramente com câmeras IMAX, o que reforça o apelo da exibição em telas grandes.

Quando a janela de streaming abrir, a aposta mais segura, com base no acordo atual entre Amazon e NBCUniversal, é que "A Odisseia" fique disponível no Prime Video no Brasil. As datas ainda dependem de anúncio oficial da Universal.