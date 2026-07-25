Jim Carrey lamenta morte de diretor de 'O Máscara': 'obrigado, Chuck'

O ator Jim Carrey prestou uma homenagem a Chuck Russell, diretor de "O Máscara", que morreu na quarta-feira, 22 de julho, aos 74 anos. Os dois trabalharam juntos na comédia de 1994 que ajudou a projetar o ator ao estrelato global.

Em comunicado, Carrey afirmou considerar um privilégio ter trabalhado com Russell, que, segundo ele, criou uma atmosfera de encantamento e camaradagem nas filmagens. "Todo o elenco e a equipe foram tocados e inspirados por sua ludicidade", declarou o ator.

Carrey acrescentou que todos os envolvidos foram abençoados por aquele momento por muitos anos. "Considero 'O Máscara' uma das joias da minha vida criativa. Obrigado, Chuck", escreveu, encerrando a mensagem.

Um dos ápices da carreira de Carrey

"O Máscara" foi um dos primeiros grandes momentos da carreira de Carrey, ao lado de "Ace Ventura: Um Detetive Diferente" e "Débi & Lóide", todos lançados em 1994. No longa, o ator vive o tímido bancário Stanley Ipkiss, que se transforma em um herói de rosto verde e com poderes cartunescos ao vestir uma máscara encantada, capaz de alterar a si mesmo e ao ambiente ao redor.

Além de Carrey, o filme marcou a estreia de Cameron Diaz no cinema. A produção foi um sucesso de bilheteria, com arrecadação superior a US$ 350 milhões no mundo diante de um orçamento de US$ 18 milhões, e recebeu uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais, criados pela Industrial Light and Magic, de George Lucas.

Quem foi Chuck Russell

Russell morreu em 22 de julho, em sua casa na região de San Diego, na Califórnia. A causa da morte não foi divulgada. Ele foi declarado morto após o corpo de bombeiros local ser acionado para atender a um chamado de emergência médica em sua residência.

Nascido Charles Raymond Russell em 9 de maio de 1952, em Park Ridge, no estado americano de Illinois, ele começou a carreira em Hollywood como coordenador de produção e roteirista antes de assumir a cadeira de diretor. Estreou na direção com "A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos" (1987), da franquia do assassino Freddy Krueger, e no ano seguinte dirigiu a refilmagem do terror "A Bolha Assassina".

Após "O Máscara", comandou o suspense de ação "Eraser: Queima de Arquivo" (1996), com Arnold Schwarzenegger, e "O Escorpião Rei" (2002), que marcou o primeiro papel de protagonista de Dwayne "The Rock" Johnson. Seu último trabalho creditado como diretor foi o terror "Witchboard" (2024).