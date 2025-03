Qual o significado da quarta-feira de Cinzas? Veja se é feriado ou não

A quarta-feira de Cinzas, comemoração feita logo após o Carnaval, marca o fim da folia e o início da Quaresma para a Igreja Católica. A Quaresma é o nome dado a período que antecede a celebração da Páscoa, marcado por práticas de penitência para os cristãos, como jejuns e obras de caridade.

A expressão vem do latim, quadragesima dies (quadragésimo dia). A princípio, ela deveria ser um período de 40 dias, mas hoje tem 44 dias. Assim como o Carnaval e Páscoa, a Quaresma também é móvel.

Em 2025, a Quaresma começa na quarta-feira, 5 de março, e vai até a quinta-feira, 17 de abril.

Qual a origem da quarta-feira de Cinzas?

Por meio da data da Páscoa é definido o dia da terça-feira de Carnaval, sendo o dia seguinte, a Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da Quaresma e símbolo de que, conforme a tradição cristã, do pó o homem veio e ao pó voltará, demonstrando o caráter transitório do ser humano na Terra.

Já o último dia da Quaresma é a Quinta-feira Santa, dia que precede a Sexta-feira da Paixão, remontando ao dia do julgamento, crucificação e morte de Jesus Cristo.

O data nasceu como um período dedicado à devoção popular, criada entre o século 3 e 4 depois de Cristo. Naquela época, os cristãos colocavam cinzas em si como sinal de penitência pública.

Quarta-feira de Cinzas é feriado?

A data não é considerada feriado pela lei federal. Assim como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval, a empresa pode exigir que seus empregados trabalhem normalmente.

No âmbito federal, ou seja, de aplicação em todo o território nacional, são considerados feriados os seguintes dias apenas: 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro.

Ponto facultativo

Como a data não é feriado, cada estado define se reconhece o dia como ponto facultativo ou não. No caso de ponto facultativo, fica a critério dos empregadores decidirem se vai ser preciso ou não trabalhar.

Em 2024, a maioria das capitais brasileiras e alguns Estados definiram a quarta-feira de Cinzas como ponto facultativo com horário especial. Em São Paulo, por exemplo, diversos serviços estaduais, como do Poupatempo, só funcionam a partir das 12h.

É comum que as empresas dispensem os trabalhadores na quarta-feira de Cinzas até meio-dia, mas a adoção da prática não é obrigatória. Por isso, caso a empresa não conceda a manhã de folga, é preciso negociar com o empregador ou cumprir expediente normalmente.

Quais serviços funcionam na quarta-feira de Cinzas?

Na quarta-feira, 5, os bancos abrem ao 12h. A Febraban, federação do setor, diz que os bancos devem abrir antes das 12h nos locais em que as agências fecham antes das 15h.

A B3 (B3SA3) não abrirá na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 3 e 4 de março, respectivamente. As negociações na bolsa brasileira só voltarão na quarta-feira de cinzas, dia 5, às 13h.

Entre os serviços do governo federal, os Correios funcionam a partir das 12h e as agências do INSS retomam as atividades às 14h.