Quarta-feira de Cinzas: por que católicos não comem carne?

A Quarta-feira de Cinzas, celebrada neste ano em 5 de março, marca o início da Quaresma, um período de 40 dias em que os cristãos se dedicam à reflexão, penitência e preparação espiritual para a Páscoa, a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Neste primeiro dia de Quaresma, é costume que seja feito jejum e abstinência de carne.

A data da Páscoa é determinada com base no calendário lunar e ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera do Hemisfério Norte. Esse cálculo influencia diretamente o início da Quaresma, tornando a Quarta-feira de Cinzas uma data móvel dentro do calendário cristão.

Pode comer carne na Quarta-feira de Cinzas?

A Quaresma é considerada um período de devoção e penitência que precede a Páscoa. Por isso, sobretudo na tradição católica, é comum que os fiéis abram mão do consumo de carne vermelha no primeiro dia, a Quarta-feira de Cinzas.

Também é habitual, na cultura cristã, que as carnes sejam retiradas do cardápio em todas as sextas-feiras até o fim da Quaresma. Nesse período, os frutos-do-mar passam a ter mais destaque nos pratos.

A Quaresma é praticada por quais religiões?

A Quaresma é praticada por católicos e também devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos. Além disso, devido ao sincretismo religioso, também possui representações em algumas religiões de matriz africana.

Quarta-feira de Cinzas é feriado?

Embora seja costume de algumas empresas que os funcionários não trabalhem na manhã deste dia, isso não é uma regra, já que a data não é feriado nacional. Até mesmo em lugares em que o carnaval é feriado, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a única obrigação dos empregadores é liberar os funcionários na terça-feira, dia oficial do festa de Momo.

Dessa forma, não há qualquer exigência que impeça as empresas de iniciarem o expediente dos funcionários na manhã desta quarta-feira. Da mesma forma, conceder folga na segunda-feira de carnaval é uma escolha do empregador, que pode cobrar compensação das horas não trabalhadas em outros dias.