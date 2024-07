Qual o maior jogo do mundo? 8 jogos que levam muitas horas para zerar

Os videogames têm evoluído ao longo dos anos, proporcionando experiências cada vez mais imersivas e desafiadoras. Entre os diversos títulos disponíveis no mercado, alguns se destacam não apenas pela qualidade, mas também pela quantidade de horas necessárias para serem completados. Esses jogos exigem dedicação e paciência dos jogadores, tornando-se verdadeiros épicos digitais. Explorar vastos mundos, completar missões complexas e descobrir todos os segredos escondidos são algumas das tarefas que fazem desses jogos maratonas de entretenimento. Com uma infinidade de aventuras para escolher, os gamers podem mergulhar em histórias ricas e detalhadas que oferecem horas de diversão e desafio.

Conhecer esses jogos é importante para os entusiastas que buscam títulos que proporcionem um longo tempo de jogo, além de serem experiências gratificantes. Cada jogo possui características únicas que contribuem para sua longevidade, seja por seus mundos expansivos, enredos complexos ou a quantidade de atividades secundárias disponíveis. A seguir, apresentamos alguns dos jogos mais longos que podem levar muitas horas para zerar, destacando o que os torna tão especiais.

Os jogos que exigem muitas horas para serem completados não são apenas extensos, mas também cuidadosamente projetados para manter os jogadores engajados durante toda a jornada. Desde RPGs de mundo aberto até aventuras épicas, esses títulos oferecem uma profundidade de conteúdo que garante uma experiência de jogo prolongada e satisfatória. Aqui estão alguns dos jogos mais longos que desafiam os jogadores a dedicarem muitas horas para alcançarem o final.

The Elder Scrolls V: Skyrim

"Skyrim" é um RPG de mundo aberto desenvolvido pela Bethesda. O jogo permite aos jogadores explorar a vasta região de Skyrim, completar inúmeras missões secundárias, explorar cavernas e enfrentar dragões. Com seu mundo expansivo e rica história, zerar o jogo pode levar mais de 200 horas.

Disponível para: PlayStation, Xbox, PC

The Witcher 3: Wild Hunt

Este aclamado RPG da CD Projekt Red coloca os jogadores na pele de Geralt de Rívia, um caçador de monstros. A história principal e as missões secundárias são ricas e envolventes, com um tempo médio de jogo que pode facilmente ultrapassar 150 horas para completar todas as missões e explorar o mundo.

Disponível para: PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch

Red Dead Redemption 2

Desenvolvido pela Rockstar Games, "Red Dead Redemption 2" é um épico de faroeste em mundo aberto que narra a história de Arthur Morgan e a gangue Van der Linde. O jogo é conhecido por seu nível de detalhe e narrativa complexa, podendo levar cerca de 100 horas para ser totalmente concluído.

Disponível para: PlayStation, Xbox, PC

Persona 5 Royal

Este RPG japonês desenvolvido pela Atlus segue a história de um grupo de estudantes do ensino médio que vivem vidas duplas como ladrões fantasma. A versão Royal do jogo expande ainda mais o conteúdo, levando facilmente mais de 120 horas para completar todas as atividades e histórias paralelas.

Disponível para: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

Dark Souls III

Conhecido por sua dificuldade brutal e combate desafiador, "Dark Souls III" é um RPG de ação desenvolvido pela FromSoftware. Zerar o jogo pode levar mais de 70 horas, especialmente se o jogador optar por explorar todos os segredos e derrotar todos os chefes opcionais.

Disponível para: PlayStation, Xbox, PC

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Este título da Nintendo redefine a franquia "Zelda" com um vasto mundo aberto e liberdade de exploração. Jogadores podem gastar mais de 100 horas explorando Hyrule, completando santuários e enfrentando desafios

Disponível para: Nintendo Switch

Final Fantasy XV

Parte da icônica série "Final Fantasy", este RPG da Square Enix apresenta uma jornada épica com Noctis e seus amigos. O jogo principal, junto com as missões secundárias e expansões, pode facilmente ultrapassar 100 horas de jogo.

Disponível para: PlayStation, Xbox, PC

Assassin's Creed Valhalla

Este jogo da Ubisoft permite aos jogadores assumir o papel de Eivor, um guerreiro viking. Com um vasto mapa para explorar e uma infinidade de atividades secundárias, "Assassin's Creed Valhalla" pode levar mais de 120 horas para ser totalmente concluído.

Disponível para: PlayStation, Xbox, PC