Brasil Game Show 2024: jovens encaram missões gamer para garantir ingresso da feira

A Brasil Game Show celebra seu 15º aniversário em 2024. A maior feira de games da América Latina acontecerá de 9 a 13 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para atrair o público, foi lançada nesta segunda-feira, 8, uma nova campanha com o tema "BGS24 Desbloqueada". O vídeo mostra um casal de jovens enfrentando missões no estilo gamer para garantir ingressos para o evento deste ano.

A nova peça publicitária foi gravada pela produtora Underdogs durante a feira de 2023. No filme, um rapaz e uma garota contam com a ajuda de NPCs (Non-Playable Character ou personagens não jogáveis, em tradução livre) para concluir os seus objetivos. No conteúdo, também são exibidos os estandes de marcas que participaram da edição passada.

O comercial de 1 minuto e 18 segundos será veiculado em diferentes plataformas digitais. Uma versão menor do material, com um minuto de duração, será transmitida em salas de cinema e em emissoras de TV brasileiras no segundo semestre de 2024.

“Em 2023, a BGS contou com estandes muito bem projetados e que mergulham os jogadores no universo de cada expositor. Para a edição de 2024, estamos planejando coisas ainda mais grandiosas para comemorar os 15 anos da feira", diz Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Realizada desde 2009, a Brasil Game Show reúne empresas do segmento e personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos. Conhecido por lançamentos importantes e oportunidades de negócios, o evento também atrai investidores. Até hoje, a BGS acumula mais de 3,1 milhões de visitantes em todas as suas edições.

Os ingressos para a edição de 2024 já estão disponíveis para compra no site oficial. Os preços variam de R$ 109 a R$ 2.199, dependendo do setor e dos dias escolhidos.

