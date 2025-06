Qual a ordem dos 'Velozes e Furiosos'? Veja onde assistir à saga

A franquia Velozes e Furiosos é uma das mais duradouras de Hollywood, com onze filmes lançados até 2023, incluindo spin-offs.

A ordem cronológica dos acontecimentos não coincide com a sequência de lançamentos, o que pode dificultar a compreensão da evolução dos personagens.

Para maratonar a saga com a linha do tempo oficial, confira a seguir a sequência correta dos filmes e onde encontrá-los no streaming.

Ordem cronológica dos filmes

Velozes e Furiosos (2001)

Apresenta o policial Brian O'Conner (Paul Walker), infiltrado nas corridas de rua para investigar Dominic Toretto (Vin Diesel).

+ Velozes + Furiosos (2003)

Brian faz parte da equipe e é recrutado pelo FBI para combater uma rede de tráfico de drogas em Miami, com ajuda de Roman Pearce (Tyrese Gibson).

Velozes e Furiosos 4 (2009)

Dominic e Brian se reencontram após uma tragédia envolvendo Letty (Michelle Rodriguez) e buscam vingança contra um traficante.

Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011)

No Brasil, Dom e Brian reúnem a equipe para um grande assalto, perseguidos pelo agente Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

Velozes e Furiosos 6 (2013)

Hobbs recruta o grupo para deter uma organização criminosa internacional liderada por Owen Shaw (Luke Evans).

Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio (2006)

Cronologicamente, ocorre após o sexto filme. Foca na história de Sean Boswell (Lucas Black) e a morte de Han (Sung Kang).

Velozes e Furiosos 7 (2015)

Deckard Shaw (Jason Statham) busca vingança contra a equipe; marca a despedida de Paul Walker.

Velozes e Furiosos 8 (2017)

Dominic é chantageado pela ciberterrorista Cipher (Charlize Theron) e trai sua equipe.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

Spin-off com Luke Hobbs e Deckard Shaw enfrentando uma ameaça global.

Velozes e Furiosos 9 (2021)

Retorno do irmão de Dominic, Jakob (John Cena), um assassino habilidoso.

Velozes e Furiosos 10 (2023)

A equipe enfrenta Dante (Jason Momoa), novo vilão em busca de vingança.

Onde assistir no streaming