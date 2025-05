'The Last of Us' é real? Fungo conhecido na série se espalha pelo mundo e pode causar doença fatal

O fungo Aspergillus flavus, que ganhou notoriedade por ter inspirado a doença na série "The Last of Us" (HBO), é responsável por diversos sintomas da aspergilose, infecções que podem ser fatais em pessoas imunocomprometidas.

Um estudo recente indica que a disseminação desse fungo aumentará globalmente com o avanço do aquecimento do planeta. Embora tenha papel importante nos ecossistemas, o A. flavus pode causar impacto significativo na saúde humana, já que infecções fúngicas são responsáveis por cerca de 2,5 milhões de mortes anuais.

Atualmente, o fungo está mais presente na Ásia, no Oriente Médio e na África, possivelmente devido à sua capacidade de sobreviver melhor em climas quentes e áridos.

Segundo pesquisa publicada no Journal of Fungi, 10% dos casos de aspergilose broncopulmonar — doença pulmonar alérgica causada por reação imune exagerada — são atribuídos ao Aspergillus flavus.

Esses surtos costumam ocorrer entre indivíduos imunocomprometidos, manifestando-se de formas cutânea, subcutânea e em mucosas.

Um documento divulgado pela Microbiology Society detalha que os sintomas da infecção por A. flavus incluem sinusite crônica e inflamações na córnea, pele, feridas e ossos.

A identificação da causa dessas infecções é dificultada pela existência de diversas espécies com semelhanças morfológicas e químicas, além da escassez de estudos científicos sobre o fungo.

De acordo com o Annual Review of Phytopathology, o Aspergillus flavus é um fungo que vive no solo e ataca sementes e grãos antes e depois da colheita. Ele produz uma toxina chamada aflatoxina, que pode contaminar alimentos e provocar problemas graves de saúde, incluindo potencial cancerígeno para humanos e animais.

A Anvisa esclarece que não há transmissão do Aspergillus entre pessoas, nem de animais para humanos. A porta de entrada ocorre por via inalatória, principalmente em ambientes hospitalares, por meio de sistemas de ventilação contaminados, chuveiros, contato com roupas ou objetos contaminados e pelo ar.