Que os livros de J. R. R. Tolkien são populares, todo mundo sabe. Sobretudo a trilogia de "O Senhor dos Anéis" e a prequela, "O Hobbit", que podem ser encontradas a partir de R$ 40 nas livrarias ou por bem menos em sebos, com edições usadas. Mas há quem pague — e até brigue — mais de R$ 360 mil por uma cópia específica da história de Bilbo Bolseiro que foi encontrada em Bristol, no Reino Unido.

Tudo começou com uma limpeza de rotina. Caitlin Riley, especialista em livros e trabalhos em papel da Auctioneum, foi chamada para avaliar as obras literárias encontradas nas estantes velhas da casa de uma família em Bristol, que havia acabado de "dar uma geral" no espaço após a morte de um dos moradores. Eram livros que estavam por ali há anos, parados, sem nada aparentemente especial — ou assim eles pensavam.

Entre volumes desgastados, como livros de referência do século XX e textos veterinários, uma relíquia logo chamou a atenção de Riley. Era a primeira edição de "O Hobbit", em estado quase impecável, impresso originalmente em 1937. "Eu mal podia acreditar no que estava vendo", revelou a especialista ao New York Times. "Como poderia estar ali, no meio de todo aquele lixo?".

Depois de coletado para estudo, antes do leilão, Riley descobriu que a cópia rara veio de uma biblioteca familiar, com laços com a Universidade de Oxford, onde Tolkien lecionava. "É possível que os proprietários originais do livro tivessem algum vínculo com Tolkien, talvez através de C.S. Lewis, que também era professor em Oxford", explicou ela ao NYT.

O livro foi levado ao leilão da Auctioneum e anunciado, de início, com lances a partir de £ 10 mil a £ 12 mil. O que ninguém esperava é que a obra ia virar objeto de disputa e, surpreendentemente, alcançar valor de £ 19 mil (aproximadamente R$ 139 mil) até esta segunda-feira, 4.

E a expectativa é que o valor final possa ultrapassar os £ 50 mil (cerca de R$ 366 mil) até o encerramento do leilão, que acontece na noite desta quarta-feira, 6, no horário local.

O tesouro de Smaug da vida real

Trecho da primeira edição preservada de "O Hobbit", impressa em 1937 (Auctioneum/ Leilões/ Reprodução)

As histórias de Tolkien estão entre as mais clássicas da literatura fantástica mundial, e já eram famosas antes mesmo da chegada dos filmes. Só "O Hobbit", por exemplo, vendeu pelo menos 100 milhões de livros ao redor do globo. A trilogia de "O Senhor dos Anéis", que foi publicada pela primeira vez em 1954, foi um pouco além: vendeu cerca de 150 milhões de cópias. Delas, mostra um estudo, 25 milhões foram motivadas pela estreia do primeiro filme, "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", em 2001.

Primeiras edições de "O Hobbit" já foram leiloadas por valores consideráveis, mas exemplares em bom estado são raros. Aproximadamente 1.500 cópias foram impressas na primeira tiragem, em 1937, e muitas delas não sobreviveram bem ao tempo. A maioria passou por danos significativos, por exemplo, incluindo páginas faltando e até marcas de uso em casa. É diferente do novo exemplar em leilão, cujo estado de conservação tem atraído tanta atenção de colecionadores e especialistas.

“O livro foi encontrado quase intacto. Não há marcas, nem páginas amassadas, e as ilustrações originais de Tolkien permanecem nítidas, o que é algo excepcional para uma primeira edição”, afirmou Oliver Bayliss, proprietário da Bayliss Rare Books, em entrevista ao NYT. “É uma verdadeira joia, quase como o tesouro do Smaug, tão raro quanto a história que Tolkien escreveu.”

Ainda que o valor impressione, ele não é o mais caro já ofertado em um livro de Tolkien. Em 2015, uma cópia de "O Senhor dos Anéis", dada pelo próprio Tolkien a um estudante, foi vendida por impressionantes £ 137 mil (R$ 873 mil).

É possível participar do leilão

Aos fanáticos pela obra de Tolkien em plantão, qualquer pessoa do mundo pode tentar comprar o exemplar. Os lances na Auctioneum estão abertos no site oficial da plataforma, e a disputa fica disponível até a próxima quarta-feira, 6. O portal aceita somente pagamentos por cartão de crédito (bandeiras martercard e visa) e/ou transferência bancária pelo Bank Tranfer.