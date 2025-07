Com grandes projetos, executivos levam economia criativa brasileira para o mundo

A economia criativa é um dos setores que mais crescem ao redor do mundo, especialmente em áreas como audiovisual, criação cinematográfica, música e design. Além da geração de renda, no Brasil o setor chama a atenção pela geração de empregos e pelo aumento das exportações de conteúdos, com destaque para o setor fonográfico, que se tornou um grande motor de empregos e estabilidade financeira.

O setor engloba nichos como cultura, moda, design, artesanato, cinema, rádio, fotografia e, claro, o universo digital. Conforme a Pnad Contínua (quarto trimestre de 2022), esse setor já representa 3,11% do PIB brasileiro e emprega cerca de 7,4 milhões de pessoas. Até 2030, a expectativa é que esse número chegue a 8,4 milhões.

Neste cenário, alguns profissionais têm se destacado por suas contribuições, lideranças e resultados alcançados nesse mercado. É o caso dos times por trás do Vira Brasil e Vira Brasil USA, evento inédito realizado por aqui e nos Estados Unidos para celebrar a chegada do novo ano: Léo Neves, produtor de eventos; Dnyras, diretor criativo e especialista em branding; Gledson Nunes, PR Global e Daniel Regueira, gestor de eventos e entusiasta em tecnologia. Esses nomes representam a inovação e o dinamismo que fazem a economia criativa crescer no Brasil.

O festival de música ganhou visibilidade global com apresentações de diversos artistas. Em território brasileiro o evento aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelo SBT. No total, foram mais de 15 apresentações musicais, cerca de 40 mil pessoas presencialmente e mais de 150 mil online acompanhando em tempo real. Nos Estados Unidos o Vira Brasil USA foi transmitido de Orlando, diretamente da Addition Arena.

Os resultados confirmam a força da economia criativa no país e o trabalho dos empresários que hoje encabeçam esse avanço.

Léo Neves

Criador e fundador da Big Moments, Léo Neves é um renomado produtor de eventos, cuja trajetória é marcada por uma transformação inspiradora e um compromisso inabalável com a fé. Com uma carreira de mais de 15 anos, ele conquistou reconhecimento internacional como o produtor por trás de algumas das maiores produções de eventos cristãos no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Morando na Flórida (EUA), atualmente organiza grandes tour internacionais no Brasil.

Gledson Nunes

Empresário de 24 anos, Nunes lidera a Nunes Entretenimento, com uma estratégia para novos negócios, música e entretenimento nos mercados brasileiro, latino e estadunidense. Na agência, ele lidera uma gama diversificada de artistas premiados, além de outros talentos ao longo de sua carreira.

Daniel Zemuner

Mais conhecido como Dnyras, Zemuner é o responsável pelo branding, pelos megaeventos e artistas no Brasil e nos Estados Unidos. Natural de Londrina, no Paraná, Dnyras é um artista apaixonado pela comunicação e é o head criativo por trás das campanhas das produções.

Sua arte o levou a um feito importante no universo da publicidade: assinar uma campanha veiculada em um painel localizado em um dos destinos mais famosos do mundo, a Times Square, em New York.

Daniel Regueira

Criador e fundador da Firma Produções, Daniel Regueira é reconhecido pela liderança visionária e criatividade. Com uma abordagem inovadora, conecta pessoas e marcas por meio de eventos corporativos, liderando a realização de mais de 300 eventos anuais. Sua empresa é parceira estratégica de seis das 15 empresas corporativas mais valorosas do Ceará, consolidando-se como referência no setor. Durante a pandemia, destacou-se ao integrar tecnologia e estratégia, impulsionando o crescimento da Firma Produções e reforçando seu impacto no mercado.