GEN S: Transitions apresenta lentes mais rápidas e estilosas

Conhecida por ter popularizado as lentes fotossensíveis em escala global, a Transitions construiu uma posição consolidada no mercado óptico ao longo das últimas décadas. Desde a sua introdução, as lentes que escurecem automaticamente em resposta à luz se tornaram uma solução funcional para quem busca praticidade no uso diário de óculos com correção visual.

A marca, que pertencente à EssilorLuxottica, manteve-se relevante, em especial, por conseguir transitar entre diferentes gerações, atualizando os seus produtos com base na inovação contínua. “Tecnologia, pioneirismo e inovação estão no DNA da EssilorLuxottica. Nosso time de pesquisa e desenvolvimento atua buscando constantes melhorias para os nossos produtos. Nos últimos anos, por exemplo, mais de 100 mil testes foram feitos a fim chegar a uma versão ainda mais aprimorada das lentes Transitions”, conta Juliana Cepera, head de gestão de marcas da EssilorLuxottica.

O resultado desse trabalho foi apresentado recentemente pela Transitions ao mercado: GEN S, a nona geração de lentes fotossensíveis da marca. A atualização tecnológica otimizou a transição entre diferentes níveis de luminosidade, enquanto a paleta de cores expandida reforça a estratégia de posicionamento da marca com foco nas gerações mais jovens, especialmente millennials e geração Z.

“Transitions é uma marca que sempre se reinventou, eliminando a ideia de que esse é um produto que não combina com os jovens. Mas cada geração tem características diferentes, por isso, buscamos tendência e ouvimos os consumidores para entender os interesses e comportamentos do público jovem de hoje”, destaca Juliana.

Tecnologia adaptada a cada estilo

O movimento da Transitions reflete uma tendência mais ampla no setor: o desenvolvimento de produtos com maior integração entre funcionalidade e estética. Em um cenário onde o consumidor busca personalização e soluções versáteis, a indústria tem investido em tecnologias que entreguem resposta rápida, conforto visual e maior controle de exposição à luz.

A proposta da GEN S é unir desempenho técnico à adaptação de estilo, mirando um consumidor com hábitos urbanos e rotinas que exigem uma maior flexibilidade visual. Para isso, três pilares principais foram trabalhados na nova linha: GEN SPEED, GEN STYLE e GEN SMART.

Juliana explica que o primeiro pilar foca a evolução do quesito ativação e desativação — que atingiu uma velocidade inédita no segmento. “Com a GEN S as lentes escurecerem até a categoria um, mais sutil, em apenas 7 segundos e atingindo a categoria três, que é similar à lente solar, em cerca de 25 segundos. Na hora de mudar para o modo mais claro, as lentes desativam em menos de 2 minutos. Isso é muito rápido. Para ter uma ideia, na primeira geração das lentes esse processo demorava cerca de 15 minutos”, destaca a executiva.

Segundo a empresa, 88% dos usuários percebem a adaptação de forma imperceptível ou quase imperceptível.

O segundo pilar, STYLE, acrescenta duas novas cores à cartela de Transitions, esmeralda e rubi. Com isso, a marca passa a oferecer oito cores diferentes ao público. “Essa variedade permite que o consumidor trabalhe seu estilo e consiga se expressar. Para a marca, nos coloca em um patamar de solução que une conforto, saúde e estilo”, diz a head.

Por fim, o pilar SMART tem como objetivo oferecer uma experiência visual contínua em harmonia com a mudança de luz dos ambientes, suavizando a percepção e o desconforto causado no usuário. Nesse contexto, o desempenho da lente GEN S proporciona uma adaptação visual 40% mais rápida ao sair de um ambiente claro para um escuro ou vice-versa. Também houve uma melhora de 39% na sensibilidade ao contraste.

Como já é característica da marca, as lentes oferecem proteção contra raios UVA e UVB e redução na exposição à luz azul, presente em telas de dispositivos eletrônicos. “Proteção e conforto estão no DNA da marca, e esse lançamento consegue unir muito bem essas características, acrescentando estilo também como diferencial. É a qualidade e a proteção de sempre da Transitions, mas com uma tecnologia que garante uma rapidez como nunca”, conclui Juliana.

