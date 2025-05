Por que os fãs de Lady Gaga são chamados de 'little monsters'?

A espera acabou: neste sábado, 3, a cantora Lady Gaga retorna ao Brasil para um evento imperdível: um show gratuito no Rio de Janeiro, que promete atrair nada menos que 1,6 milhão de pessoas em Copacabana.

Desde a chegada de Gaga ao Brasil, os fãs se aglomeram em frente ao Copacabana Palace, aguardando um simples aceno da artista.

Show da Lady Gaga no Rio: veja como será a operação de segurança durante o espetáculo?

Na noite da última sexta-feira, 2, a cantora ensaiou algumas músicas para uma multidão. Uma horda de fãs — chamados carinhosamente por Gaga de "Little Monsters" ("Monstrinhos") — assistiu ao ensaio e segue acampado em frente ao hotel.

E quem não conhece a carreira e trajetória da artista pode até se perguntar: por que "Little Monsters"? Abaixo, explicamos o motivo da escolha da cantora para seus fãs.

'Mother Monster', 'Little Monsters': significado do nome

Para quem é fã da cantora, tudo é motivo de celebração. A energia vibrante dos “little monsters” — nome que a própria artista deu aos seus seguidores — faz qualquer evento da cantora ser um espetáculo à parte.

A história desse apelido remonta a 2009, quando, durante a produção do aclamado álbum The Fame Monster, Lady Gaga se inspirou no conceito de “monstros” para descrever seus próprios medos relacionados à fama.

Desde então, o nome foi adotado por seus fãs, que agora são uma legião mundialmente conhecida por sua dedicação incondicional à cantora.

Em uma entrevista à W Magazine, Gaga explicou o que os torna especiais:

“Nomeei meus fãs de ‘little monsters’ porque eles eram ferozes nos shows, gritavam alto, vestiam roupas incríveis e se divertiam muito celebrando a música.”

O vínculo com seus seguidores é tão forte que, em 2010, durante um show em Chicago, ela foi chamada pela primeira vez de “Mother Monster” ("mãe monstro"), título que passou a adotar e que solidificou ainda mais seu relacionamento com os fãs.

O gesto “paws up” e a saudação dos fãs

Além do apelido, outro símbolo da comunidade dos little monsters é o gesto das mãos em forma de garra, inspirado no videoclipe de “Bad Romance” (2009).

O famoso movimento, conhecido como “paws up” (patas para cima), se tornou um símbolo de saudação entre os fãs de Gaga, que a utilizam em cada show como uma forma de demonstrar união e energia.

Que horas começa o show da Lady Gaga?

O show de Lady Gaga, com sets de DJs antes e depois, está programado para começar às 21h45 de sábado e deve durar cerca de duas horas e meia. Para garantir uma boa acústica, 16 torres de delay serão espalhadas ao longo da orla.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

