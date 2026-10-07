Show de drones com marcas em adeus de Messi revolta fãs

O Estádio Monumental de Núñez lotado para a despedida histórica de Lionel Messi pela seleção da Argentina. (Luis ROBAYO/AFP) (Luis ROBAYO/AFP)
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h07.
Última atualização em 7 de outubro de 2026 às 18h14.
RESUMO | A apoteótica despedida de Lionel Messi da seleção da Argentina, celebrada em amistoso contra o Benim no Estádio Monumental de Núñez, foi manchada por uma polêmica ação comercial de marketing que provocou forte revolta nas arquibancadas.
O que deveria ser uma noite sagrada de reverência no Estádio Monumental de Núñez acabou ganhando contornos de irritação nos bastidores. A despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina teve uma intervenção publicitária invasiva que revoltou os torcedores presentes e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.
A indignação eclodiu quando o céu de Buenos Aires foi tomado por centenas de drones sincronizados em um espetáculo de luzes. No entanto, em vez de exibirem mensagens de agradecimento e tributo à carreira do camisa 10, os equipamentos começaram a projetar gigantescas logomarcas de patrocinadores do evento.
A exibição comercial ocorreu no exato momento das homenagens solenes prestadas ao craque, quebrando o clima passional da celebração.
As milhares de vozes que entoavam os tradicionais cânticos de exaltação a Messi foram abafadas por vaias e gritos de protesto direcionados à organização do evento e à Associação do Futebol Argentino (AFA).
Apesar de a poluição visual ter roubado parte do protagonismo da festa, Messi — que horas antes havia publicado um comunicado afirmando deixar a equipe nacional "em paz" após a conquista da Copa do Mundo de 2022 e do bicampeonato da Copa América — preferiu ignorar o atrito comercial, optando por concentrar suas energias em agradecer o carinho do povo argentino.
A noite do dia 6 de outubro ficou eternizada na história do futebol mundial. Diante de mais de 80.000 torcedores que lotaram as dependências do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Lionel Messi vestiu a camisa da Seleção Argentina pela última vez em sua carreira, na vitória por 3 a 0 sobre o Benim em amistoso internacional de data FIFA.
Durante a cerimônia de adeus do craque no Monumental de Núñez, uma ação de marketing com drones luminosos exibiu marcas de patrocinadores no céu.
Os torcedores nas arquibancadas reagiram com fortes vaias e cânticos de protesto, considerando a publicidade uma falta de respeito com o momento histórico.
O jogador evitou polemizar publicamente com a organização e focou exclusivamente em agradecer aos torcedores pelo apoio ao longo de sua trajetória na seleção.
O amistoso marcou a despedida oficial do camisa 10, que acumulou 125 gols oficiais com a camisa albiceleste ao longo de sua carreira internacional.