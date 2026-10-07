Show de drones com marcas em adeus de Messi revolta fãs

RESUMO | A apoteótica despedida de Lionel Messi da seleção da Argentina, celebrada em amistoso contra o Benim no Estádio Monumental de Núñez, foi manchada por uma polêmica ação comercial de marketing que provocou forte revolta nas arquibancadas.

O que deveria ser uma noite sagrada de reverência no Estádio Monumental de Núñez acabou ganhando contornos de irritação nos bastidores. A despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina teve uma intervenção publicitária invasiva que revoltou os torcedores presentes e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

A indignação eclodiu quando o céu de Buenos Aires foi tomado por centenas de drones sincronizados em um espetáculo de luzes. No entanto, em vez de exibirem mensagens de agradecimento e tributo à carreira do camisa 10, os equipamentos começaram a projetar gigantescas logomarcas de patrocinadores do evento.

O protesto nas arquibancadas e a transformação em "outdoor"

A exibição comercial ocorreu no exato momento das homenagens solenes prestadas ao craque, quebrando o clima passional da celebração.

As milhares de vozes que entoavam os tradicionais cânticos de exaltação a Messi foram abafadas por vaias e gritos de protesto direcionados à organização do evento e à Associação do Futebol Argentino (AFA).

Apesar de a poluição visual ter roubado parte do protagonismo da festa, Messi — que horas antes havia publicado um comunicado afirmando deixar a equipe nacional "em paz" após a conquista da Copa do Mundo de 2022 e do bicampeonato da Copa América — preferiu ignorar o atrito comercial, optando por concentrar suas energias em agradecer o carinho do povo argentino.

Como foi a despedida de Lionel Messi

A noite do dia 6 de outubro ficou eternizada na história do futebol mundial. Diante de mais de 80.000 torcedores que lotaram as dependências do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Lionel Messi vestiu a camisa da Seleção Argentina pela última vez em sua carreira, na vitória por 3 a 0 sobre o Benim em amistoso internacional de data FIFA.

O adeus com gol e genialidade: Aos 39 anos, Messi comandou o ritmo da partida e foi protagonista até o apito final. O ponto alto da partida ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando converteu uma cobrança de pênalti, anotando o seu 126º gol oficial com a Albiceleste , além de somar duas assistências na partida (gols de Nicolás Otamendi e Nico Paz completaram o placar).

Aos 39 anos, Messi comandou o ritmo da partida e foi protagonista até o apito final. , além de somar duas assistências na partida (gols de Nicolás Otamendi e Nico Paz completaram o placar). Reconhecimento global e homenagens: Jogadores da seleção adversária reverenciaram o camisa 10 ainda no gramado, enquanto o estádio inteiro o aplaudiu de pé em diversos momentos da cerimônia organizada pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

Jogadores da seleção adversária reverenciaram o camisa 10 ainda no gramado, enquanto o estádio inteiro o aplaudiu de pé em diversos momentos da cerimônia organizada pela Associação do Futebol Argentino (AFA). O desabafo e a carta de despedida: Visivelmente emocionado ao receber o carinho do público e a ovação final, Messi declarou em campo que "jugar na Seleção Argentina foi o melhor que aconteceu na vida". Posteriormente, em suas redes sociais, o craque publicou uma carta de adeus afirmando deixar a equipe nacional em paz após um ciclo de 22 anos

O que aconteceu na despedida de Lionel Messi?

Durante a cerimônia de adeus do craque no Monumental de Núñez, uma ação de marketing com drones luminosos exibiu marcas de patrocinadores no céu.

Qual foi a reação do público presente?

Os torcedores nas arquibancadas reagiram com fortes vaias e cânticos de protesto, considerando a publicidade uma falta de respeito com o momento histórico.

Qual foi a postura de Lionel Messi diante da polêmica?

O jogador evitou polemizar publicamente com a organização e focou exclusivamente em agradecer aos torcedores pelo apoio ao longo de sua trajetória na seleção.

Quantos gols Messi marcou pela Argentina?

O amistoso marcou a despedida oficial do camisa 10, que acumulou 125 gols oficiais com a camisa albiceleste ao longo de sua carreira internacional.