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Coins.xyz se prepara para pedir licença ao BC enquanto vê demanda por real em cripto

Empresa filipina foca em pagamentos internacionais com stablecoins para empresas que possuem negócios no Brasil

Stablecoins (crédito: CoinWire Japan/Unsplash)

Stablecoins (crédito: CoinWire Japan/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h18.

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Sediada nas Filipinas, a plataforma de criptomoedas, Coins.xyz, deve entregar na semana que vem ao Banco Central o seu pedido de autorização para se tornar uma Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV) regulada no Brasil.

Esse processo se desenvolve enquanto a empresa busca crescer como solução para pagamentos internacionais usando tanto stablecoins quanto o câmbio tradicional via sistema Swift.

"Hoje há um desencontro na precificação com o dólar fiat [tradicional] em um valor e o dólar digital [stablecoin] em outro. Nós desenvolvemos liquidez de câmbio para resolver isso", explica Guilherme Bissoli, country manager da Coin.xyz para o Brasil.

Bissoli contou em entrevista à EXAME que a companhia trabalha, por exemplo, trazendo liquidez para agricultores que querem fechar câmbio com stablecoins para exportações e importações.

Pagar invoices com criptomoedas

Fora isso, a empresa vê uma demanda crescente por cripto em pagamentos internacionais, principalmente para liquidação de invoices (documento comercial usado para formalizar e registrar transações de venda de produtos ou serviços para o exterior) e pagamentos a trabalhadores no exterior.

"No pagamento de invoice de faturas há muito mais flexibilidade com cripto. Há muitas demandas sobre pagamento de invoice e de salário internacional para trabalhadores mais jovens", afirma. "Entendo que o mercado está ficando fechado em opções para converter entre ativo digital e real. Acredito que terá uma demanda grande por real em cripto."

Bissoli diz que a companhia também trabalha com eFX (consolidação de remessas para empresas que recebem muitas pequenas transações em um país, como é o caso dos serviços de streaming), mas nesse caso sem cripto, uma vez que o BC proibiu a liquidação de transações do tipo usando ativos virtuais.

Em termos regulatórios, a Coins.xyz planeja tirar uma licença de PSAV e outra de instituição de pagamento no Brasil para poder operar com stablecoins.

Vale lembrar que stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional, como o dólar, na proporção de 1:1. Na prática, esse tipo de criptoativo funciona como uma representação em blockchain do câmbio sem a burocracia do mercado cambial tradicional e sem a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

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