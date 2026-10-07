Coins.xyz se prepara para pedir licença ao BC enquanto vê demanda por real em cripto

Sediada nas Filipinas, a plataforma de criptomoedas, Coins.xyz, deve entregar na semana que vem ao Banco Central o seu pedido de autorização para se tornar uma Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV) regulada no Brasil.

Esse processo se desenvolve enquanto a empresa busca crescer como solução para pagamentos internacionais usando tanto stablecoins quanto o câmbio tradicional via sistema Swift.

"Hoje há um desencontro na precificação com o dólar fiat [tradicional] em um valor e o dólar digital [stablecoin] em outro. Nós desenvolvemos liquidez de câmbio para resolver isso", explica Guilherme Bissoli, country manager da Coin.xyz para o Brasil.

Bissoli contou em entrevista à EXAME que a companhia trabalha, por exemplo, trazendo liquidez para agricultores que querem fechar câmbio com stablecoins para exportações e importações.

Pagar invoices com criptomoedas

Fora isso, a empresa vê uma demanda crescente por cripto em pagamentos internacionais, principalmente para liquidação de invoices (documento comercial usado para formalizar e registrar transações de venda de produtos ou serviços para o exterior) e pagamentos a trabalhadores no exterior.

"No pagamento de invoice de faturas há muito mais flexibilidade com cripto. Há muitas demandas sobre pagamento de invoice e de salário internacional para trabalhadores mais jovens", afirma. "Entendo que o mercado está ficando fechado em opções para converter entre ativo digital e real. Acredito que terá uma demanda grande por real em cripto."

Bissoli diz que a companhia também trabalha com eFX (consolidação de remessas para empresas que recebem muitas pequenas transações em um país, como é o caso dos serviços de streaming), mas nesse caso sem cripto, uma vez que o BC proibiu a liquidação de transações do tipo usando ativos virtuais.

Em termos regulatórios, a Coins.xyz planeja tirar uma licença de PSAV e outra de instituição de pagamento no Brasil para poder operar com stablecoins.

Vale lembrar que stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional, como o dólar, na proporção de 1:1. Na prática, esse tipo de criptoativo funciona como uma representação em blockchain do câmbio sem a burocracia do mercado cambial tradicional e sem a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

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