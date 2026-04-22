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Por que Marina Sena não foi na final do BBB 26? Cantora namora Juliano Floss

Famosa se pronunciou na madrugada desta quarta-feira, 22, sobre a participação de Juliano no Big Brother Brasil

Juliano Floss e Marina Sena: dançarino namora com a cantora (Instagram/@amarinasena/Reprodução)

Juliano Floss e Marina Sena: dançarino namora com a cantora (Instagram/@amarinasena/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07h45.

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A ausência da cantora Marina Sena na final do BBB 26, exibida na terça-feira, 21, chamou atenção de fãs e movimentou as redes sociais. A famosa, que namora o finalista Juliano Floss, não apareceu nos Estúdios Globo e também não publicou mensagens de apoio durante a exibição do programa.

Juliano terminou a edição em terceiro lugar, com 6,77% dos votos, atrás de Ana Paula Renault, campeã, e Milena Moreira, vice.

Antes da entrega do prêmio, o dançarino afirmou, ainda dentro da casa, o desejo de reencontrar a namorada após o confinamento. “Eu preciso ver minha mulher, com todo respeito. Minha família. Eu agradeço demais por tudo que eu vivi aqui. Preciso ver minha namorada. 100 dias não são 100 segundos”, disse, horas antes da final.

O casal assumiu o relacionamento publicamente em julho de 2024, após compartilhar registros juntos em uma viagem pela Europa.

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Ausência sem explicação

A não participação de Marina Sena no momento decisivo do reality gerou questionamentos entre internautas. “Cadê a Marina Sena?”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outro perguntou por que a cantora não estava na Globo acompanhando o namorado.

Apesar da repercussão, o motivo da ausência não foi explicado pela artista.

Na final, apenas os pais de Juliano estiveram presentes para acompanhar o resultado no estúdio.

Reaparecimento após a final

Marina Sena se manifestou apenas após o fim do programa. Já na madrugada desta quarta-feira, 22, ela publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando o namorado.

“Parabéns por tudo, galego! Você brilhou demais. Agora vem para os meus braços, porque eu estou te querendo”, escreveu no X.

Ela também celebrou a conquista do terceiro lugar em um story no Instagram: “Parabéns por tudo, tudo, tudo, tudo. Te amo, vem para os meus braços”.

Dias antes da decisão, a cantora havia comentado sobre a trajetória de Juliano no reality, em entrevista ao portal LeoDias.

 “É muito lindo ver as pessoas gostando tanto dele, sabe? Essa alma dele que eu já conhecia, mas que realmente era uma coisa que o Brasil precisava conhecer”, afirmou.

Relembre a trajetória de Juliano no BBB 26

Nos primeiros dias de confinamento, Juliano construiu uma parceria marcante com Babu Santana — uma relação quase de pai e filho, com longas conversas na madrugada, apoio nos momentos de tensão e passinhos nas festas.

O afastamento veio quando Babu decidiu se distanciar do grupão por desavenças com Ana Paula. Juliano foi coerente e seguiu seu coração: ficou ao lado da jornalista, consolidando sua posição no grupo dos Eternos — e conquistando parte expressiva do público naquele momento.

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A relação com Ana Paula

A relação entre Juliano e Ana Paula foi se estreitando ao longo do jogo. Nas últimas semanas do reality, a jornalista foi direta ao definir o que o brother representava para ela dentro da casa.

"Hoje em dia, o meu parceiro de jogo é você. Com quem eu troco, com quem eu converso e, inclusive, quem se compromete comigo. Só de você sentar pra me escutar, você está se comprometendo comigo. E eu que sei que isso pode te custar caro", disse Ana Paula. Juliano concordou: "A gente conversar de jogo e sobre qualquer coisa é algo muito normal."

Os dois chegaram a brincar sobre a sintonia: "A gente acertou tudo que acontecia", disse o dançarino, relembrando quando Ana Paula previu que Jonas o indicaria ao Paredão enquanto as outras sisters não acreditavam.

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Os conflitos

Juliano não era um jogador de confronto — mas também não fugia deles quando necessário. Com Jonas Sulzbach, os embates foram os mais intensos.

Após um Sincerão, os dois se desentendiram na área externa. Jonas usou machismo como arma, questionando a testosterona do dançarino e o chamando de "loirinha". Juliano não recuou. "É tanta testosterona, treinou tanto, mas não malhou o cérebro. Criança!", disparou.

Babu, ainda aliado na época, entrou no meio dos dois e mandou Jonas parar. "Olha o papai defendendo o filhinho", provocou o veterano. "Estou! Playboy!", respondeu Babu, sem recuar.

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Com Samira, os atritos também marcaram a convivência. A menos de um mês da grande final do BBB 26, a sister acusou o brother de não lavar a louça — os dois estavam sozinhos no VIP após Ana Paula e Milena serem escolhidas por Solange Couto para o castigo do monstro e, consequentemente, irem para a Xepa.

"A panela que ele ficou de lavar está lá [na pia], a louça toda suja da comida que eu fiz ontem, ele falou que ia lavar, copo de mate ali. Vai escovar esse dente também, bafo de cão", reclamou Samira para Ana Paula.

O brother, então, afirmou que não fez de propósito.

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O Quarto Secreto

Um dos momentos mais icônicos da participação de Juliano foi sua passagem pelo Quarto Secreto. Breno venceu o Paredão Falso com 54,66% dos votos e foi direto para o quarto — e escolheu Juliano para acompanhá-lo.

De lá, os dois passaram quase 24 horas espiando os colegas, ouvindo conversas estratégicas e descobrindo planos tramados contra eles. Os dois retornaram à casa na festa da líder Jordana.

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As danças e os momentos leves

Juliano também foi responsável por alguns dos momentos mais descontraídos da edição. Suas danças nas festas — inclusive ao lado de Leandro Boneco — ajudaram a construir a imagem do Pequeno Príncipe: leve, carismático e genuíno mesmo dentro de um jogo intenso.

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A vitória na Prova do Finalista

Juliano foi o primeiro a garantir vaga na grande final, ao vencer a Prova do Finalista — que durou mais de 18 horas. A dinâmica, dividida em fases, exigiu resistência e memória.

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Números

O catarinense foi líder duas vezes, enfrentou quatro Paredões e um castigo do Monstro. Ganhou um apartamento no valor de R$ 270 mil, um carro elétrico Geely EX2, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil, e mais R$ 30 mil na dinâmica do Ganha-Ganha.

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