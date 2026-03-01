Por que Lego é tão caro? Entenda os fatores que explicam o preço

A LEGO mantém há décadas preço médio próximo de US$ 0,10 por peça. Ainda assim, a percepção de alto custo permanece, especialmente em conjuntos com milhares de blocos e foco no público adulto.

Modelos de grande porte alcançam valores elevados no varejo internacional. O Titanic, com 9.090 peças, é comercializado por cerca R$ 7 mil. A Estrela da Morte, ícone de Star Wars, também tem cerca de 9 mil peças e é vendida por R$ 10 mil segundo o site da loja oficial da Lego no Brasil.

O tíquete médio sobe conforme aumenta o número de peças, o grau de detalhamento e o posicionamento do produto, mas existem alguns outros fatores que explicam os preços do brinquedo:

Marca global e posicionamento

A LEGO é líder mundial no segmento de blocos de montar e construiu uma marca associada a qualidade, durabilidade e precisão. Em muitos mercados, o nome “Lego” é utilizado como sinônimo de bloco de construção.

Esse reconhecimento sustenta um posicionamento premium. Como ocorre em outros setores de consumo, marcas consolidadas conseguem operar com margens superiores em comparação a concorrentes que disputam preço.

Além disso, a empresa ampliou o portfólio voltado para AFOLs (Adult Fans Of Lego) com conjuntos maiores, mais complexos e voltados à coleção e exposição, o que eleva o valor final.

Engenharia de precisão

Segundo a própria LEGO, os blocos são produzidos com termoplástico de alta durabilidade. A empresa trabalha com tolerância de apenas 0,0005 polegada nas dimensões das peças.

Esse nível de precisão garante encaixe uniforme e firme. Peças fabricadas há mais de 60 anos continuam compatíveis com as atuais, o que exige padrão industrial rigoroso e controle constante de qualidade.

O processo envolve moldes metálicos de alta precisão, testes de resistência e padronização de cores.

Pesquisa, desenvolvimento e plástico mais caro

A LEGO afirma manter investimento contínuo em Pesquisa e Desenvolvimento para aperfeiçoar design, engenharia e materiais. Um dos focos recentes é a substituição gradual do plástico de origem fóssil.

A companhia já informou que paga até 70% a mais por resina renovável certificada em comparação ao plástico convencional. O movimento eleva o custo de produção por peça.

Mais de 600 materiais já foram testados na busca por alternativas ao plástico ABS que mantenham resistência, cor e capacidade de encaixe. A transição para matérias-primas renováveis ocorre, de acordo com a empresa, de forma progressiva.

Processo de design e critérios internos rigorosos

Antes de chegar às lojas, cada conjunto passa por etapas de validação interna.

Projetos que dependem de grande quantidade de peças inéditas tendem a ser reavaliados, já que novos moldes elevam custos industriais.

O desenvolvimento também inclui testes físicos de montagem e desmontagem repetidas vezes, o que adiciona tempo e investimento ao ciclo de produção.

Licenciamento de franquias globais

Parte relevante do faturamento vem de linhas associadas a franquias como Star Wars, Harry Potter e Super Mario.

Esses acordos envolvem pagamento de royalties e taxas de licenciamento. Os custos são incorporados ao preço final dos conjuntos licenciados.

Linhas baseadas em propriedades intelectuais costumam ter preços superiores aos de temas próprios da marca.

Durabilidade, coleção e mercado secundário

Os conjuntos permanecem em produção por cerca de dois anos. Após a retirada do catálogo, passam a circular no mercado secundário.

Dependendo da demanda, podem manter entre 50% e 75% do valor original. Em casos específicos, caixas lacradas ou minifiguras raras alcançam valores muito superiores ao preço inicial.

A combinação de marca forte, precisão industrial, investimento em novos materiais, portfólio licenciado e apelo colecionável ajuda a explicar por que a LEGO possui preços acima da média do setor de brinquedos.